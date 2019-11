Ciutadans titlla de «surrealista i indignant» que el PSOE deixi el futur d'Espanya en mans de Josep Maria Jové

El diputat de Ciutadans al Parlament Nacho Martín Blanco ha titllat de "surrealista i indignant" que el PSOE deixi que el futur d'Espanya "recaigui sobre gent que ha donat un cop a la democràcia".El diputat taronja ha qüestionat que "una de les peces claus" de la mesa de negociació que demana ERC per acordar l'abstenció en la investidura de Pedro Sánchez sigui Josep Maria Jové, el republicà investigat per l'1-O."No es pot posar de cap de les maneres el futur d'Espanya en mans de Podem o ERC", ha dit el diputat taronja. Martín Blanco ha assenyalat que el seu partit "segueix estenent la mà" a aquelles formacions constitucionalistes que vulguin arribar a un acord per a la governabilitat. La segona trobada entre el PSOE i ERC per explorar el suport a la investidura es va produir aquest dijous i va ser discreta, segons ha pogut saber NacióDigital . La portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, es va reunir a l'hora de dinar amb el dirigent republicà Gabriel Rufián per acordar com seran els equips negociadors que, de forma bilateral, interlocutaran per veure si és viable l'abstenció d'ERC i fer possible la investidura de Pedro Sánchez, que segons la Moncloa està disposat a demostrar "que el diàleg va de veres".Per part dels socialistes, la previsió és que participin de la negociació Lastra, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, i una tercera persona que podria ser o el ministre José Luis Ábalos o la vicepresidenta en funcions Carmen Calvo, que ja va formar part de les converses durant la investidura fallida.Pel que fa als republicans, participaran de les converses, a més de Rufián, la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, i el president del consell nacional del partit, Josep Maria Jové, investigat per l'organització del referèndum.

