Una militant de Vox al País Valencià amenaça un professor del seu fill

La Conselleria d'Educació valenciana estudia ja les possibles conseqüències jurídiques que pot tenir l'amenaça llançada en una xarxa social per una militant de Vox de la localitat de Petrer (el Vinalopó Mitjà) al professor d'Història del seu fill, segons ha explicat el Diari La Veu. Així ho ha assenyalat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la roda de premsa posterior al ple d'aquest divendres, quan se li ha preguntat per l'amenaça de Marisol Sanchis Martínez a aquest professor de l'institut Azorín de Petrer. "No tindràs centre per a amagar-te", deia la publicació d'aquesta dona en Facebook després que el docent definís a classe que Vox és una formació d'extrema dreta.Els serveis jurídics de la Conselleria d'Educació ja s'han posat en contacte amb el centre escolar "per a les accions que es puguen derivar d'aquesta amenaça, perquè això és una amenaça, i les amenaces estan prohibides per l'ordenament jurídic", ha asseverat Oltra.Segons ha dit la vicepresidenta del Consell, més que opinar sobre persones "que es retraten a elles mateixes intimidant, espantant i amenaçant altres persones", el que cal fer és posar-les en mans dels serveis jurídics, "perquè tinguen les conseqüències jurídiques que els il·lícits tenen en un estat de dret"."Eixes paraules es valoren soles i la persona que les ha dites es qualifica sola", ha indicat Oltra, per a qui "anar per ahí amenaçant els professors no és precisament una actitud democràtica, ni respectuosa ni educada", a més que eixa actitud "confirma la descripció" que el professor fa de Vox.Fonts de la Conselleria d'Educació han precisat que la Inspecció Educativa s'ha posat en contacte amb l'equip directiu per a donar tot el suport que faça falta i recordar-li que el professor té a la seua disposició els serveis jurídics de la Conselleria si decideix emprendre alguna mesura. Així mateix, han assenyalat que la directora del centre tenia previst reunir-se aquest divendres amb la mare per a intentar mediar en l'assumpte.

