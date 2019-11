Caçar nazis per impedir el Quart Reich als EUA dels anys 70: així serà la nova sèrie d'Amazon amb Al Pacino

Molts dirigents nazis del III Reich alemany van escapar de les urpes dels Aliats un cop va concloure la Segona Guerra Mundial. Els responsables de l'Holocaust, de la guerra a bona part del planeta, de milions de morts, víctimes, ferits i torturats van fugir a través de diverses rutes que la majoria connectaven amb Amèrica del Nord i Amèrica del Sud.Durant anys, investigadors judicials i policials van intentar caçar-los per portar-los davant la justícia. Amazon Prime Video agafa totes aquestes premisses pel guió d'una de les sèries que promet més de cara l'any 2020, amb la producció de l'oscaritzat i guardonat Jordan Peele. Al Pacino és la cara més visible d'una trama que girarà al voltant d'alts funcionaris de l'administració dels Estats Units que estan conspirant per a crear un Quart Reich, la continuació del nazisme a Alemanya però al país nord-americà.Un grup de persones es dedicarà a caçar aquests nazis per posar fi a la seva conspiració. Actors i actrius com Logan Lerman, Carol Kane, Saul Rubinek, Lena Olin o James Legros conformen un repartiment revulsiu i revolucionari en una aposta per a una producció que promet ser una sorpresa positiva pels amants de les sèries.

