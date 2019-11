Ciutadans veu «una presa de pèl» la proposta del PSC sobre la immersió lingüística

El diputat de Ciutadans al Parlament, Nacho Martín Blanco, troba que la nova proposta del PSC sobre la immersió lingüística és "una presa de pèl". Segons el diputat, els canvis d'opinió "amb motius electorals" no se'ls creu ningú.En una atenció als mitjans, Martín Blanco ha destacat que els socialistes catalans "no han fet mai res" en aquest sentit i han manifestat "menyspreu" perquè la gent pugui aprendre en la seva llengua materna. "És surrealista que ara vulguin donar lliçons d'un model plurilingüe"."El PSC no ha fet absolutament res perquè a Catalunya les famílies de castellanoparlants tinguin dret a estudiar castellà, com tampoc que les famílies de catalanoparlants aprenguin bé el castellà", ha criticat Nacho Martin Blanco.

