El Gran Wyoming: «Tinc dubtes que la policia d'ara sigui diferent de la del franquisme»

El Gran Wyoming presenta el llibre La furia y los colores, que descriu amb el seu humor característic l'Espanya dels 70 i principis dels 80. En una entrevista a RAC1 , el presentador de El Intermedio deixa clar que aquella època té semblances amb l'actual per exemple amb l'extrema dreta que, com els extraterrestres, "viuen entre nosaltres".Wyoming critica durament la transició espanyola, que no vas ser pas modèlica sinó "sinistra": "va ser un desembarcament de les principals institucions franquistes, com la policia i els jutges, sense cap mena de filtre". A dia d'avui, per exemple, Wyoming dubta que la policia d'ara sigui diferent de la del franquisme. "És un disbarat que només el testimoni d’un policia ja serveixi per fer una acusació. Però això està passant constantment. S’està denunciant milers de persones que no han fet res", ressalta.Sobre Catalunya, el presentador demana seure i parlar per mirar de resoldre "una situació que s'ha enquistat". "L'enfrontament nodreix les dues parts, hauríem d'arribar a una normalització i parlar del que s'hagi de parlar", destaca, i assegura que si hi ha una "majoria clara" a favor de la independència "s'hauria de solucionar". Sobre els presos polítics, Wyoming ha assegurat que no en té "ni idea" de lleis, però segons molts juristes la sentència del procés és "un disbarat".

