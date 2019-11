Torra demana «responsabilitat de país» als partits per poder aprovar els pressupostos

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamat disposar d'uns pressupostos per al 2020 per tal de seguir ampliant la xarxa de transport públic de Catalunya. Ho ha fet durant la inauguració, a l'Hospitalet de Llobregat, de l'estació de la L10 Sud Ciutat de la Justícia, que és la setena d'aquest ramal de la línia.Torra, que ha clos l'acte d'obertura de l'estació, ha assenyalat que, per poder-ne construir més, "és absolutament imprescindible tenir pressupostos l'any que ve", per la qual cosa ha apel·lat a la "responsabilitat de país" de les forces polítiques per tal de disposar d'uns comptes públics que permetin "més transport púbic però també millor educació i sanitat".Han acompanyat Torra el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet; l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marin, i la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosa Alarcón.

