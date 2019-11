Un Barça soporífer remunta contra el Leganés en un partit per oblidar (1-2)

El Barça no reacciona i les males sensacions comencen a ser ja inaguantables. Avui, també, contra l'últim classificat de la Lliga, el Leganés. Els blaugrana, amb molta possessió però sense cap idea de joc, ha aconseguit guanyar 1 a 2 després de remuntar un 1 a 0 en contra. El perill, tot pràcticament, ha arribat només a pilota aturada per la incapacitat blaugrana de trencar la muralla madrilenya. Finalment, tres punts més cap a casa i totes les mirades posades a la Champions.Ernesto Valverde ha revolucionat l'onze inicial amb Wague i Junior als laterals i quatre davanters al davant, en una setmana que els blaugrana hauran de jugar dimecres contra el Borussia de Dortmund, un partit clau a la Champions. Els primers minuts han servit al Barça per situar-se sobre el camp amb aquest nou sistema. Malgrat que els blaugrana dominaven relativament el joc, al minut 12 el Leganés ha marcat en la primera jugada de perill del seu equip després d'un error de Junior i Umtiti. Els madrilenys n'han tornat a tenir una de clara al minut 15 després per una pífia de Dembelé, però el xut ha acabat fora. Des del gol, els blaugrana han estat més pendents de l'àrbitre que del partit.Amb un Barça desaparegut, el Leganés s'ha anat imposant a través de la possessió però sense ocasions clares. Només Messi, al minut 20, ha intentat sacsejar el partit amb una bona jugada que ha acabat aturada amb falta. La primera jugada de perill, fruit d'un error del Leganés i una recuperació de Griezmann, ha acabat fora després d'un mal control de Suárez. Immediatament després, el Leganés ha tingut el segon en una jugada de contraatac que ha finalment ha anat fora després d'una mala sortida de Ter Stegen.Amb més fe que joc, i amb mostres evidents de desesperació i impotència, els minuts han anat passant sense que el Barça hagi aconseguit cap ocasió clara fins al minut 30, quan el porter del Leganés ha evitat l'empat en un cop de cap de Suárez després d'una bona centrada de Dembelé. El Barça s'ha fet amo i senyor de la pilota davant d'un equip madrileny ultradefensiu, però sense ser capaç de crear risc més enllà d'accions puntuals i amb una circulació de pilota excessivament lenta per desorganitzar la defensa rival. Amb el resultat a favor, el Leganés ha aprofitat per perdre temps però encara ha pogut tenir una última ocasió abans del descans. A la primera part Busquets ha vist una targeta groga que li impedirà jugar el proper partit de Lliga, contra l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano.La segona part ha començat amb una ocasió clara de Piqué de cap que ha anat al pal. Més enllà d'això, els primers minuts han avançat igual que la primera part: una possessió estèril del Barça i el Leganés tancat i tenint ocasions al contraatac. Al minut 8, a jugada aturada, Suárez ha aconseguit marcar el primer de cap després d'una falta xutada per Messi. El gol ha revolucionat el partit i al cap de pocs minuts l'argentí ha tingut el segon però no ha pogut batre el porter madrileny. Més enllà d'aquestes dues fogonades, el Barça ha continuat jugant a handbol, passant-se la pilota sense velocitat a camp rival i sense ocasions clares.Ansu Fati ha entrat a falta de 20 minuts pel final per mirar d'aportar alguna cosa nova en atac, però qui ha fet el segon gol ha estat Arturo Vidal després de molta controvèrsia per un possible fora de joc. De nou, a pilota aturada, perquè la rematada de Vidal ha vingut després d'un corner. El resultat ja no s'ha mogut, el Barça tampoc ha millorat el joc, i el Leganés encara ha tingut opcions per empatar un partit per oblidar. Tres punts més cap a casa però els problemes continuen.

