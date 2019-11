ERC insta el PSOE a garantir una mesa de diàleg polític entre institucions

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha instat aquest dissabte al PSOE a garantir una mesa de negociació política entre institucions per aconseguir el vot favorable dels republicans a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol.Aragonès diu que cal buscar una sortida política, "que no serà fàcil" ni ràpida, però tampoc es pot fer un diàleg per "perdre temps", recordant que els vots d'ERC són necessaris per al PSOE. En tot cas, no ha volgut concretar més detalls de la negociació, que ha advertit que no es farà a través dels mitjans de comunicació.En la mateixa línia, el president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha condicionat la investidura de Pedro Sánchez a una taula de negociació entre governs "sense condicions ni vetos" que tingui un calendari i "garanties". En una entrevista a RAC1, Sabrià ha refermat que avui el partit està en el "no" a Sánchez perquè amb les condicions inicials "no hi ha cap manera que ERC es pugui abstenir".Aragonès ha assegurat que la Generalitat no canviarà el model d'immersió lingüística a les escoles, que ha qualificat com un "element de cohesió social" del país. Per això, consideraria un "error" que el PSC abandonés aquest consens, així com d'altres com el dret a decidir, la defensa de les institucions, "la fi de la repressió" o la lluita contra la monarquia espanyola.El conseller d'Economia i Hisenda espera que les negociacions amb els comuns sobre els pressupostos de la Generalitat fructifiquin en les properes setmanes perquè "Catalunya necessita un pressupost, no pas la Generalitat o el conseller" per tal de fer polítiques socials.Per això, espera que les modificacions de l'IRPF, l'Impost de Successions o la fiscalitat verda rebin el suport dels partits que van votar-hi favorablement en el debat de política general del Parlament, que va incloure també el PSC i JxCat. A més, creu que el pressupost català no s'ha de subordinar a altres negociacions com les del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona o la investidura espanyola.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor