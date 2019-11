Iceta nega que el PSC vulgui canviar el model de la immersió però aposta per «flexibilitzar-lo»

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha negat aquest dissabte que el partit vulgui "canviar el model" o "abandonar" la immersió lingüística a Catalunya, però sí que ha afirmat que pretén "flexibilitzar-lo". "Hi haurà zones que necessitaran reforçament del català, altres que poden necessitar el castellà, i totes l'anglès", ha afirmat Iceta.El primer secretari del PSC ha critica el "problema de comprensió lectora" dels qui critiquen la ponència sobre llengua. "Ningú hi trobarà un abandonament de la immersió, el que hi ha és una apel·lació a millorar la capacitat de l'escola", ha dit, apostant per donar més autonomies als mestres perquè "des del punt de vista pedagògic" marquin la pauta de cada centre."No es poden confondre els instruments amb els objectius", ha dit Iceta, afirmant que l'objectiu ha de ser que els alumnes acabin l'escolarització obligatòria amb un domini perfecte del català, el castellà i l'anglès."Entenc que hi hagi partits que renunciïn a millorar l'escola que tenim, però nosaltres no, volem una escola d'excel·lència", ha destacat, remarcant que el PSC vol "estar al costat dels mestres".Iceta ha dit que el català és, "lògicament, el centre de gravetat de l'escola" i la "llengua vehicular per excel·lència" però que també s'ha de garantir el domini del castellà i l'anglès.La seva proposta, ha dit, és que siguin els mestres "des del punt de vista pedagògic" els que indiquin el camí, i no "des d'una dogmàtica partidista".De fet, el líder del PSC ha afirmat que el debat "el va obrir el propi departament d'Educació" i "alguns van considerar que era poc més que trair la llengua catalana". Iceta ha recordat, però, que Educació està en mans d'ERC, que és, ha dit "poc sospitosa en aquest sentit".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor