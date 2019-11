Sabrià critica que el PSC carregui contra la immersió lingüística

El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha condicionat la investidura de Pedro Sánchez a una taula de negociació entre governs "sense condicions ni vetos" que tingui un calendari i "garanties". En una entrevista a RAC1, Sabrià ha refermat que avui el partit està en el "no" a Sánchez perquè amb les condicions inicials "no hi ha cap manera que ERC es pugui abstenir".D'altra banda, després d'escoltar les declaracions del diputat del PSC José Zaragoza a Catalunya Ràdio, Sabrià ha situat ERC "més lluny" d'investir Sánchez i ha criticat que els socialistes catalans es "carreguin" la immersió lingüística i, en canvi, no siguin capaços de parlar de "la solució política que necessita Catalunya".Sabrià ha defensat que la taula de negociació sobre el conflicte polític ha de ser entre governs i no entre partits. A més, una altra de les condicions és que cadascú plantegi la proposta que vulgui i ha afegit que la part catalana hi posarà "l'amnistia i l'autodeterminació". D'altra banda, el president d'ERC al Parlament ha demanat que es fixi un calendari perquè la taula de negociació "no es pot eternitzar" i que es donin "garanties" sobre el compliment dels acords. En aquest sentit, ha afegit que qualsevol acord que pogués sortir de la negociació s'hauria de sotmetre a votació dels catalans.Preguntat per la figura d'un relator que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha posat com a condició per a la investidura de Sánchez, Sabrià s'ha limitat a mostrar tot el respecte cap a l'opinió del president.Sobre si hi haurà un acord amb JxCat per votar el mateix en la investidura, Sabrià ha respost que "estaria molt bé" i ha afegit que també hi hauria d'haver una posició comuna amb Bildu i BNG perquè, segons ha defensat, l'interès transcendeix del principat i s'ha d'arribar a un acord que no només beneficiï a Catalunya.

