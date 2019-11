Mor l'exeurodiputat d'Unió Francesc Gambús

Colpit davant la trista notícia d la mort sobtada d @fgambus_eu, amb qui he compartit projecte polític, il.lusions i compromís durant molts anys al sí d’Unió Democràtica d Catalunya. Una abraçada a la seva esposa, a les seves filles i fill i als seus pares. Descansi en pau. pic.twitter.com/por1hTGwhX — Ramon Espadaler (@Ramon_Espadaler) November 23, 2019

L'exeurodiputat català Francesc Gambús ha mort aquesta matinada a Brussel·les als 45 anys, segons ha pogut confirmarGambús va ser eurodiputat durant la legislatura anterior, entre el 2014 i el 2019, en representació d'Unió, i actualment treballava a la capital europea com a assessor del grup popular a la cambra.Gambús havia centrat bona part de l'activitat parlamentària en la comissió de Medi Ambient i l'economia circular. A més, va ser Director General de Relacions Exteriors de la Generalitat entre el 2011 i el 2014, i regidor de Comerç i Consum a l'Ajuntament de Barcelona entre el 2010 i el 2011. Prèviament, havia estat assessor de l'eurodiputada Concepció Ferrer (1998-2004), havia treballat amb el grup de CiU al Congrés del Diputats (2005-2007) i havia estat cap de gabinet de Joana Ortega. Gambús estava casat i tenia quatre fills.A través de Twitter, companys de partit i del món polític l'han volgut recordar, destacant especialment el seu europeisme i el seu caràcter democristià. Entre el qui ja han donat el condol a la família hi ha el secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, i el president del PDECat, David Bonvehí, que s'ha mostrat "totalment consternat". També l'exministra Dolors Montserrat ha enviat una abraçada a la família de part dels eurodiputats del PPE.

