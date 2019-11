Zaragoza defensa reflexionar sobre com s'aplica la immersió lingüística per fer-la «més eficaç»

El diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, ha defensat que la proposta que debatrà el seu partit sobre la immersió lingüística al congrés del desembre no té "caràcter electoral". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Zaragoza ha defensat que s'ha de reflexionar sobre com s'aplica la immersió lingüística per fer "més eficaç el model educatiu" i ha assenyalat que Ernest Maragall va proposar augmentar el castellà en algunes zones quan era conseller d'Educació.Segons Zaragoza, hi ha un "consens total" a la societat sobre que els alumnes han de dominar com a mínim dues llengües i intentar dominar una tercera, l'anglès. I en aquest sentit, ha afegit que s'ha de veure com s'aplica la immersió en favor d'un "model plurilingüe".Zaragoza ha argumentat que el PSC celebra un congrés cada quatre anys i que, per tant, el debat no té caràcter electoral sinó que respon al fet que ara toca que el partit aprovi una ponència programàtica. Preguntat per si l'aplicació de la immersió passa per més hores de castellà, Zaragoza no s'ha volgut mullar i s'ha limitat a dir que cal discutir sobre com s'aplica.Pel que fa a les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez, Zaragoza s'ha mostrat convençut que "s'està treballant en la bona línia" i que hi ha possibilitats de desbloquejar la situació. Segons ha defensat, ara es moment que el PSOE segui amb ERC per veure si hi pot haver un acord per a la investidura i no ha volgut avançar escenaris perquè, segons ha dit, "ara s'inicia la negociació".En aquesta taula de negociació per a la investidura, Zaragoza ha dit que ERC podrà parlar del que vulgui i que els socialistes donaran la seva opinió. "Escoltarem què diu ERC i ERC escoltarà què els hi diem", ha resumit sense voler entrar a valorar les condicions que posen els republicans per canviar el seu 'no' a la investidura de Sánchez.Per a Zaragoza, en un escenari en el què la dreta està creixent, les forces progressistes hauran de decidir "si volen continuar bloquejant o es roben camins d'entesa". I ha apostat per configurar una majoria progressista descartant Cs que, segons Zaragoza, se situa "en un altre espai".

