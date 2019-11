🔴😳@garciapage (PSOE CyL) “Arrimadas puede jugar un papel importante, me parece valiosa sinceramente, tiene talante aceptable y si el PSOE fuera listo la fichábamos

Lo digo solo en el caso de que desapareciera Ciudadanos. A ella y a otros muchos, hay mucha gente valiosa en C's" pic.twitter.com/sVl6j6hgEG — En Jake (@enjakeETB) November 22, 2019

El president de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, ha assegurat que la dirigent de Ciutadans Inés Arrimadas seria un bon fitxatge pel PSOE. El baró socialista, en una entrevista a El Español , ha dit que Arrimadas pot tenir un "paper important" a l'hora de refundar la formació taronja, que va tocar fons a les últimes eleccions i ara mateix no té líder. "Si el PSOE fos llest la fitxaríem", ha dit García-Page.Segons el dirigent socialista, Ciutadans hauria d'intentar tornar a fer de partit central entre PP i PSOE, després d'haver "fracassat" en l'objectiu de ser el gran partit de centre dreta. García-Page no creu que Arrimadas acabi al PP, i també ha rebutjat una gran coalició per desbloquejar la governabilitat a l'Estat. "El PP no pot ser el flotador del PSOE ni viceversa", ha reblat.

