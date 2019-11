Els cinc països més insegurs per viatjar el 2020

Si voleu viatjar pel món l'any 2020 hauríeu de tenir en compte el nivell de seguretat de cada país. Segons el nou Travel Risk Map , un mapa interactiu que informa dels llocs més perillosos del planeta, estats com Afganistan, Líbia, Somàlia o Síria no són gaire recomanables. El mapa té en compte tres indicadors: el risc de les carreteres, la seguretat en general i les condicions sanitàries.Així, els països més segurs són Finlàndia, Noruega, Islàndia, Suïssa i Luxemburg. Espanya se situa al nivell més alt de seguretat (1, que vol dir risc insignificant) en el risc a les carreteres i en la sanitat. Pel que fa a la seguretat en general, ocupa el nivell 2, que significa risc baix. Els països amb més problemes sanitaris són Veneçuela, Haití, Corea del Nord i Síria, entre d'altres.En aquest rànquing us mostrem els països més insegurs per viatjar l'any 2020 pel que fa a la seguretat general:

