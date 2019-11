La Internacional Liberal urgeix l'Estat i la Generalitat a un «diàleg constructiu»

La Internacional Liberal, en una resolució aprovada aquest divendres en la reunió que està celebrant a Fez (Marroc), urgeix Catalunya i Espanya a comprometre's a un diàleg "constructiu" per una "solució política i democràtica", per resoldre el conflicte.L'organisme constata que la sentència del Tribunal Suprem contra els líders catalans "qüestiona" la llibertat d’expressió i de reunió. També lamenta que sigui el resultat del "fracàs de la política", la incapacitat de negociació i la manca de voluntat de dialogar.Si bé la Internacional Liberal és "sensible" a les preocupacions sobre el procés judicial manifestades per organitzacions com Amnistia Internacional, International Trial Watch o el Grup d'Experts de les Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, no fa cap valoració sobre el contingut de la sentència en considerar que encara no ha acabat el seu recorregut judicial.També expressa una profunda preocupació perquè a Espanya es criminalitzi la dissidència política: "Les tensions no es resolen per la vía judicial o la repressió, sinó amb respecte i diàleg".Diversos membres de la Internacional són membres del PDECat, i algun d'ells -és el cas de Susanna Rivero- forma part de l'executiva de la formació.

