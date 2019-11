Obama irromp en les primàries i sacseja el tauler demòcrata

Els últims dies no han estat fàcils per al president Donald Trump. Les primeres sessions a la cambra de representants dels Estats Units sobre el procediment d'impeachment que els demòcrates han obert contra ell sembla que el van deixant cada vegada més contra les cordes, com a mínim davant l'opinió pública mundial. Dic mundial i no americana perquè la societat dels Estats Units, en funció de quins mitjans de comunicació segueix, pot tenir una percepció molt diferent.Si agafem com a referència les principals cadenes de notícies -la CNN i la Fox News-, a un li pot semblar que viu en dos mons diferents o, més ben dit, en dues galàxies diferents. Mentre que a la CNN aposten clarament per l'impeachment, a la Fox News, el canal republicà per exel·lència -així es pot constatar en la magnífica sèrie The Loudest Voice (HBO)-, desmenteixen rotundament que Trump hagués maniobrat contra els interessos nord-americans a Ucraïna. I encara menys que hagués fet espiar el fill d'un dels seus principals rivals, Joe Biden.Biden, vicepresident en l'etapa de Barack Obama, sortia com a favorit en totes les enquestes quan va anunciar fa uns mesos que es presentava a les primàries demòcrates. Les enquestes a nivell nacional encara li són favorables, però cada vegada menys. I el que és pitjor per a ell: la percepció per part de sectors de votants demòcrates que potser no guanyaria a Trump en les eleccions de l'any vinent està generant dubtes fins al punt que Michael Bloomberg, exalcalde de Nova York i republicà -però enemic del president actual-, s'estaria plantejant presentar-se pels demòcrates.En els darrers dies, per exemple, s'està especulant si Hillary Clinton podria tornar a l'arena política i irrompre en les primàries. Els demòcrates tenen una cosa clara i que els uneix amb força: fer fora Trump costi el que costi. És per això que en el cinquè debat de candidats celebrat aquest divendres Biden va voler mostrar-se com l'únic aspirant capaç de poder vèncer el president. Va llançar una pregunta a l'aire: "Qui té més probabilitats de guanyar la majoria al Senat, mantenir la càmera de representants i derrotar Trump?". Aquesta pregunta innocent llançada per l'exvicepresident enmig del debat és la gran resposta que han de donar els demòcrates en les primàries. Qui és el candidat o candidata que ho pot fer possible? Per a Biden, es tracta d'ell mateix, i així ho indiquen les enquestes -de moment-, però per això necessita reforçar i repetir aquesta idea.Davant del possible gir massa a l'esquerra que representen Elizabeth Warren o Bernie Sanders, la setmana passada, Obama afirmava en declaracions al The Washington Post: "Aquest és un país menys revolucionari i més interessat en les millores". Amb aquestes declaracions, l'expresident feia dues coses: donava implícitament el seu suport a Biden i marcava el camí per derrotar Trump, deixant entreveure que només des del centre o des de l'ala més moderada es podran imposar als republicans.D'acord amb el Pew Research Center, un think tank no partidista, després de les eleccions de mig mandat que es van fer al Senat i a la Cambra de Representants l'any passat, sis de cada deu votants van manifestar que Trump havia estat un factor important en la decisió del seu vot. És més: un 66% dels votants demòcrates van dir que es vot havia estat contra el president, i un 48% dels republicans van indicar que es van acostar a les urnes com a suport a Trump. En aquells comicis, la gran onada d'indignació que alguns preveien a tot el país contra el líder del país no va ser tal, sinó tot el contrari: va ampliar la majoria al Senat i tot i perdre la majoria al Congrés, la caiguda en aquesta cambra no va ser tan dolorosa com alguns havien previst.Això va ser possible perquè no va necessitar ampliar la seva base de votants, sinó que només va necessitar mobilitzar els seus partidaris incondicionals perquè anessin a votar. Ho va aconseguir amb tres missatges molt clars: el racisme, la corrupció de Washington i que els mitjans de comunicació dirigits pels progressistes l'ataquen a ell per defensar els interessos de la classe mitjana del país. Només amb aquests tres inputs va ser capaç de mobilitzar la meitat dels seus votants. Aquestes dades són les que el reafirmen com un candidat díficil de vencer pels demòcrates el novembre de l'any vinent, perquè com més se sent atacat, més mobilitzat està el seu electorat i, per tant, menys possibilitats poden tenir els democrates per derrotar-lo.És per aquest motiu que Obama, en les seves reflexions al The Washington Post, insinuava que des de l'esquerra no es podria guanyar Trump perquè era la manera més fàcil que ell tenia per mobilitzar els seus votants. Per això Trump va voler investigar Biden -la via ucraniana que l'ha dut a l'impeachment-, perquè sap que només un candidat moderat i que no polaritzi l'electorat li pot fer mal als Estats decisius.Obama pot tenir raó quan diu que només un candidat moderat pot vèncer Trump, però potser aquest no es el seu exvicepresident i amic sinó Pete Buttigieg, un jove desconegut fins ara. Amb un to moderat, l'alcalde de South Bend, un municipi de aproximadament 100.000 habitants de l'estat d'Indiana -on Trump hi va guanyar ara fa tres anys- i de característiques molt similars a les ciutats on els republicans es van imposar per la mínima en l'anterior contesa, podria ser el candidat que els demòcrates estan buscant per guanyar la Casa Blanca.De moment, a dos mesos i mig per les primeres primàries en el caucus de Iowa, aquest jove alcalde de 37 anys, homosexual i que que no es representant de l'establishment de Washington -com tampoc ho era Trump-, va més de 5 punts per davant dels seus principals rivals: Sanders, Warren i Biden. Aquest últim, el favorit del president.

