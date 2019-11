La «diplomàcia científica» de Barcelona, protagonista al Fòrum Mundial

Barcelona vol esdevenir un referent en l'àmbit de l'anomenada "diplomàcia científica". El SciTech DiploHub ha desenvolupat una estratègia de cooperació científica internacional en què participen rectors d'universitats, directors de centres de recerca, exalcaldes i exconsellers, CEO de startups, directors de think tanks i organitzacions empresarials. Tot plegat amb l'objectiu de fer xarxa entre investigadors barcelonins repartits pel món.El programa ha estat protagonista al Fòrum Mundial de la Ciència, que se celebra aquesta setmana a Budapest. Entre les vies de treball hi ha la connexió de les missions diplomàtiques i l’ecosistema d’innovació de Barcelona per desenvolupar projectes conjunts; l'impuls a la diàspora global de científics i experts en tecnologia formats a la ciutat, la xarxa Barcelona Alumni; i l'organització d'esdeveniments als principals hubs mundials en ciència i tecnologia."La participació al Fòrum Mundial de la Ciència reforça el lideratge de Barcelona en el camp de la diplomàcia científica i permet connectar l’ecosistema del coneixement i el potencial innovador de la ciutat amb els principals debats socials, ètics i econòmics del nostre temps", assegura el director executiu del SciTech DiploHub, Alexis Roig.Durant la seva intervenció, Roig també ha anunciat que SciTech DiploHub ha estat convidada a representar l’ecosistema científic de Barcelona a altres grans cimeres internacionals en els propers mesos, entre les quals destaquen la Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP25) a Madrid, el Fòrum Europeu de la Ciència (ESOF) a Trieste, el World Urban Forum de les Nacions Unides (WUF10) a Abu Dhabi i el World Government Summit a Dubai.

