Sant Cugat presenta un pla de mandat «per governar el present i planificar el futur»

Equip de govern Sant Cugat. Foto: Anna Mira

El govern de Sant Cugat amb ERC, el PSC i la CUP ha fet públic el pla de mandat pels pròxims quatre anys a la ciutat però amb una "mirada de futur". Així ho ha expressat l'alcaldessa de la ciutat vallesana, Mireia Ingla (ERC), a la roda de premsa d'aquest divendres a la tarda. Segons la mateixa alcaldessa el pla de govern 2019-2023 posa l'emergènciai l'emergència climàtica al centre. De fet, el nou executiu local s'ha compromès a destinar, com a mínim, un total de 16 milions d'euros en els pròxims quatre anys en matèria d'habitatge. "Posarem les persones al centre perquè ningú es quedi pel camí".Ingla ha recordat que el seu és "el govern del canvi" i per això el pla de mandat inclou l'elaboració de nous plans a la ciutat, per fer efectiu els canvis i la visió de ciutat que tenen. "El govern té necessitat imperiosa de planificar i donar resposta als problemes actuals però també decidir cap a on volem anar". Segons l'actual alcaldessa en els anys anteriors "s'han donat respostes sense una planificació global, es cobrien necessitats sense anar més enllà", ha especificat Ingla.Una de les prioritats del nou govern és l'emergència. Per això, han avançat que es comprometen a destinar, un mínim de 16 milions d'euros en els pròxims quatre anys. Malgrat que encara no s'han presentat els pressupostos, el primer tinent d'alcaldia, Pere Soler (PSC), ha especificat que en aquest sentit doblaran el pressupost de l'anterior govern delPel que fa a les inversions, Soler ha explicat que en els quatre anys es destinaran uns 60 milions d'euros a inversions i ha subratllat la importància "d'equilibrar l'àmbit sectorial amb el territorial". En aquest sentit, ha destacat el compromís de l'administració local amb l'emergència climàtica però també per millorar la percepció de seguretat amb la creació de la novade policia local o la implementació dels serenos i la consolidació dels agents cívics.Per la seva banda, la tinenta d'alcaldia Núria Gibert (CUP), ha destacat el compromís per posar els drets socials al centre de les polítiques. "Accentuem amb tota intencionalitat la dignificació i l'empoderament, que havia estat menystingut", ha criticat. En aquest sentit es crearà una guia de serveis i ajudes a les persones per saber com l'Ajuntament els pot ajudar en moments de vulnerabilitat o ha fet valdre el nou pla d'inclusió social i la lluita contra la pobresa. "Girar l'esquena a l'exclusió social, fa més gran el problema", ha remarcat Gibert.Entre els plans que es posaran en marxa, destaquen un nou pla de mobilitat, el pla de promoció del comerç de proximitat, el pacte per l'ocupació digna i de qualitat, o un nou pla d'equipaments i un altre de millora de l'espai públic amb la mirada posada el 2030. Gibert ha destacat que treballaran perquè la cultura, l'esport, la memòria històrica o educació tingui criteris d'equitat i d'accés universal a través d'un pla estratègic de subvencions.L'alcaldessa de Sant Cugat s'ha disculpat per haver tardat a presentar el pla de govern iatribuït el retard a la convocatòria d'eleccions espanyoles. Ingla també ha avançat que estan treballant amb el Pla d'Actuació Municipal (PAM) que inclourà un procés participatiu amb l'objectiu d'aprovar-lo en els pròxims sis mesos.

