Vuit cognoms autòctons? A Catalunya i a Madrid més difícil que enlloc

Twitter és un espai amant de polèmiques sovint estèrils i que moltes vegades no transcendeixen més enllà de la pròpia xarxa. L'última ha estat sobre els orígens i, concretament, sobre els cognoms de la gent. Tot plegat va néixer d'una piulada de la usuària Patricia Castro, que teoritzava sobre un suposat "sostre de vidre" del que no tenen tots els cognoms catalans i del qual no es parla.Castro, que al cap d'unes hores va esborrar el tuit, assegurava que a Catalunya, un treballador sense els vuit cognoms catalans no seria mai "un ciutadà de veritat". "Aquest és el racisme que no surt a les enquestes", reblava la tuitaire.Segons dades de l'últim CEO, però, si això fos cert seria un "mal" molt estès. Només un 20,4% dels enquestats tenen els quatre avis nascuts a Catalunya. Així, és el segon territori amb menys ciutadans amb quatre avis autòctons, només per darrere de Madrid, amb un 9,7%. Per contra, Andalusia i Galícia són les zones amb més gent que té els quatre avis nascuts al territori, amb percentatges superiors al 76%.

