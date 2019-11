Un dels joves alliberats a Lleida és detingut de nou per la policia espanyola per ser deportat

Amadeu, Ionut, Mohammed i Othomane en llibertat! L'Audiència de Lleida també revoca la presó provisional pels 4 detinguts els dies posteriors a la sentència del procés, després que ja acordés la llibertat del Martí. Felicitats a les defenses! #drets #llibertats #justícia pic.twitter.com/mQocxhuZCD — AdvocaciaperlaDemocràciaLleida (@AdvocaciaL) November 22, 2019

El Mohammed, un dels joves empresonats durant les protestes de la sentència i deixat en llibertat aquest dimecres per ordre de l'Audiència de Lleida, ha estat detingut tot just sortir de la presó per la policia espanyola, segons ha pogut confirmarde fonts de l'Advocacia per la Democràcia de Lleida.El jove es troba ara en dependències de la policia espanyola i es preveu que sigui enviat al CIE amb la intenció de deportar-lo al Marroc. Els CDR han convocat una protesta davant de la comissaria de la policia espanyola per evitar el trasllat fins al centre d'internament.Poques hores abans, el jutge havia decidit revocar l'ordre de presó dictada pel jutjat d'instrucció i havia alliberat el Mohammed juntament amb tres nois més, l'Amadeu, el Ionut i l'Othomane. El mateix tribunal va alliberar fa pocs dies el Martí, detingut i empresonat pels mateixos motius. Aquests casos no són aïllats. Les audiències de Barcelona, Girona i Tarragona ja havien decretat l'alliberament d'altres joves detinguts durant les protestes, rectificant el criteri inicial dels jutjats d'instrucció.Amb els alliberaments d'avui encara són queden set joves empresonats a Catalunya i un a Madrid . També hi ha tres neonazis entre reixes per agredir brutalment un jove durant les protestes per la sentència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor