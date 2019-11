El Govern reclama per carta a la Moncloa una taula de diàleg sobre presos i autodeterminació

La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha enviat una carta a la vicepresidenta espanyola en funcions, Carmen Calvo, en la qual li adjunta l'enquesta de percepcions territorials a tot l'Estat feta pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) i on també li fa arribar una demanda formal: establir una "taula de diàleg" en la qual es pugui "parlar" de la "llibertat dels presos polítics i exiliats", del reconeixement del dret a l'autodeterminació per a Catalunya i del "progrés social i econòmic per a tothom"."A la classe política no ens queda altra que abordar la situació amb valentia i altura democràtica", destaca Budó en la missiva, que s'ha fet pública en ple debat en l'independentisme -també dins del Govern- sobre la conveniència de fer costat a la investidura de Pedro Sánchez i a canvi de quines condicions. ERC és qui més està negociant amb el PSOE i, de fet, una reunió d'ahir entre Gabriel Rufián i Adriana Lastra va servir per fixar qui portarà les negociacions per part de cada formació.Ells dos, Marta Vilalta, Josep Maria Jové, Salvador Illa i José Ábalos són els noms escollits, tal com ha avançat aquest migdia NacióDigital . En canvi, pel que fa a Junts per Catalunya (JxCat), no hi ha establerta cap negociació bilateral. Els republicans i els nacionalistes es van reunir dimecres al Parlament per abordar una posició conjunta sobre la investidura, però JxCat és més a prop del "no". El president de la Generalitat, Quim Torra, està dins del sector més contrari a facilitar la tria de Sánchez, i considera que la declaració de Pedralbes és insuficient.Mentre la Moncloa veu "molt viable" la posada en marxa d'una taula de diàleg com la que demana ERC, a la qual el president existeix que hi hagi "contingut". El Govern va fixar oficialment una posició dimarts -ho va fer el portaveu accidental, Damià Calvet- amb la declaració de Pedralbes com a "punt de partida" , però des de JxCat -Torra inclòs- defensen la vigència de la declaració de la Llotja de Mar, que parla de mediació internacional. Un concepte que a les files del PSOE no compta amb simpaties.La investidura de Sánchez se celebrarà, probablement, a mitjans de desembre, una data en la qual ja pot haver arribat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra Torra i pels volts de la vista oral de Carles Puigdemont davant la justícia belga per l'extradició . Dos aspectes que poden condicionar, i molt, la posició de JxCat en l'escenari a Madrid, on la CUP és l'única que planteja un "no" definitiu sempre i quan no es pugui parlar d'amnistia i autodeterminació.

Enquesta Percepció territor... by naciodigital on Scribd

