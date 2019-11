L'ANC demana «no deixar-se condicionar» per la repressió en la presentació de la seva nova sectorial

Divendres presentem la sectorial de l'@assemblea "Persones Represaliades"



👉Amb Anna Sallés, historiadora, @epaluzie i persones represaliades polítiques del franquisme i d'avui. Presenta @jordiborras



📅 22 novembre

⌚️ 19 h

📍 La Model, Entença155. BCN#ObjectiuIndepèndència pic.twitter.com/FKhMm5zWzp — SectorialsANC (@SectorialsANC) November 20, 2019

L'antiga presó Model de Barcelona va ser l'epicentre de la repressió durant la història recent de la ciutat. Als anys de postguerra i franquisme, aquest antic centre penitenciari va ser la destinació de milers de persones empresonades pels seus ideals polítics. La gran quantitat de presos van desbordar les instal·lacions enmig de pallisses i execucions, i van convertir aquest espai en un autèntic infern.És per això que l'ANC ha escollit aquest escenari per presentar el seu nou sectorial anomenat: "Persones Represaliades". En un acte presentat pel fotoperiodista Jordi Borràs, s'han donat a conèixer les bases d'aquesta iniciativa a partir d'un col·loqui on ha participat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, la historiadora Anna Sallès, un perseguit pel franquisme i un represaliat actual.La primera ponent ha estat la historiadora Anna Sallès. Durant la seva carrera professional ha estat professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i des de molt jove va estar vinculada als moviments polítics i estudiantils. A principis dels anys seixanta va entrar a militar al PSUC i en una manifestació a la universitat, en solidaritat amb els miners asturians va ser detinguda per la policia acusada de rebel·lió. El jutjat militar la va condemnar a sis mesos i un dia. Va complir la pena a la presó de la Model, lloc on ha tornat avui, quasi 60 anys després, per explicar la seva història: "El mecanisme més utilitzat per l'estat espanyol des de l'any 36 ha estat la repressió".En Tomàs ha vingut com a representant de la repressió que s'està vivint a Catalunya durant els esdeveniments que han tingut lloc durant els últims mesos. Ha estat detingut per realitzar diferents pintades i talls de carretera i imputat en diferents casos relacionats amb diferents protestes. "No podem permetre que els nostres actes estiguin condicionats pels poders polítics en forma de repressió".L'Àngels és professora i va ser represaliada pel franquisme. L'any 1974 va marxar a l'exili i des que en va tornar ha lluitat pels seus drets. Forma part del sectorial i ha llegit un manifest per inaugurar aquesta iniciativa de l'ANC, en companyia de tots els membres fundadors. "Aquesta iniciativa neix amb la intenció de donar veu a tots els represaliats del passat i del present. Creiem que és fonamental donar testimoni als afectats per la lluita per la independència". La membre del sectorial ha remarcat que no estan vinculats a cap partit polític i que únicament volen fer una crida a totes les persones que han estat represaliades a què s'uneixin al projecte.La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie ha tancat l'acte agraint l'esforç de totes les persones que han fet possible aquesta sectorial. Paluzie ha remarcat que "aquesta iniciativa és important per aprendre a comprendre i conviure la repressió que ens toca viure actualment a partir d'experiències del passat".

