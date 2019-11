De «The Crown» a «Daybreak»: dues sèries imprescindibles i dues que et pots estalviar

"Veniu a reunir-vos, gent, estigueu on estigueu. Admeteu que les aigües al vostre voltant han crescut". Aquests són els primers versos de la cançó The Times They Are a-Changin de Bob Dylan, versionada en el tràiler de The Crown. Una de les perles de Netflix ha estrenat tercera temporada i es posiciona com una de les produccions amb més pes a les plataformes de contingut en streaming.Seguim també amb sèries de la nova plataforma, Apple TV, amb una aposta original. Des deus recomanem dues sèries per a gaudir del cap de setmana, amb la seva particular crítica i dues altres que us podeu estalviar per no perdre el temps amb la gran quantitat de produccions que ofereixen els extensos catàlegs de les plataformes.

