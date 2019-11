Ciutat de la Justícia, la nova parada de l'L10 Sud

Els grans ascensors de Ciutat de la Justícia, la nova parada de la línia L10-Sud. Foto: Departament de Territori

Ciutat de la Justícia, la nova parada de la línia L10-Sud. Foto: Departament de Territori





L’L10 Sud, com el sistema L9/L10, és una línia amb vocació metropolitana i vertebradora, que dota de servei de metro zones que fins ara no en tenien i que facilita la interconnectivitat. En aquest sentit, l’L10 Sud compta amb un tram comú amb l’L9 Sud (format per les estacions Can Tries I Gornal, Torrassa i Collblanc) i també connecta amb l’L1 i l’L5 de metro, i l’L8 i la línia Llobregat - Anoia d’FGC.



La línia té 6,3 quilòmetres de longitud, dels quals 4,5 corresponen al tram amb servei comercial. Connecta el tronc en servei de l’L9 Sud amb els àmbits de Provençana i la Ciutat de la Justícia, a l’Hospitalet de Llobregat, i els barris de la Marina i la Zona Franca, a Barcelona.



El primer tram de l’L10 Sud va entrar en funcionament el setembre de 2018, amb cinc estacions: les 3 comunes amb l’L9 Sud i les de Foneria i Foc. El febrer passat, ho va fer l’estació de Provençana, i avui, entra en servei la de Ciutat de la Justícia. La pròxima fita serà la posada en funcionament de l’estació de Zona Franca, durant el primer trimestre de l’any vinent.

La Generalitat ha posat en servei una nova estació de metro, l’estació de l’L10 sud de Ciutat de la Justícia, a l’Hospitalet de Llobregat. Una nova infraestructura que forma part de la voluntat del Govern de donar robustesa al sistema de transport públic. Aquesta estació, que ha comportat una inversió total d’uns 80 milions d'euros, amplia la cobertura en metro a la ciutat i dona servei al complex d’instal·lacions de Ciutat de la Justícia, alhora que serveix de connectora entre Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.La nova parada de l'L10 sud és la número 158 de la xarxa de metro i la 19a del municipi de l’Hospitalet de Llobregat. És la setena estació de l’L10 Sud que entra en funcionament i se situa entre les estacions ja en servei de Provençana i Foneria. Està ubicada al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat, en una zona estratègica, i facilita la connexió amb FGC, ja que està molt pròxima a l’estació d’Ildefons Cerdà. Es preveu que registri 5.600 viatgers diaris, una xifra que podrà arribar als 12.000 quan l’L9 estigui completada.L’estació de Ciutat de la Justícia disposa de dos accessos en superfície, a la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat. Situada a una profunditat de més de 40 metres, és accessible mitjançant escales mecàniques i fixes i ascensors.Compta amb sis ascensors de gran capacitat i dos d’exclusius per a persones amb mobilitat reduïda per accedir a les andanes. Les seves andanes, com és habitual a les línies L9 i L10, estan superposades i integrades en un sol túnel de dos nivells.L’arquitectura interior de l’estació ha estat dissenyada per Daniel Freixes i Agustí Carbonell.Els trens que circulen per aquesta línia, igual que a l’L9, són sense conductor, d’estructura lleugera i tecnologia avançada, adaptats a persones amb mobilitat reduïda, igual que les estacions, i disposen de sistemes d’informació activa i visual per al passatge. Les andanes estan protegides amb portes de vidre. La freqüència de pas de l’10 Sud és d’un tren cada set minuts en hora punta i, en el tram comú amb l’L9 sud, la freqüència és de dos trens cada set minuts en hora punta.Dissabte es va fer l’acte inaugural al qual van assistir el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès i el conseller de Territori Damià Calvet, acompanyats de representants municipals de l'Hospitalet.

