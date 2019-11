Un col·lectiu d'ERC reclama que el partit no descarti la via unilateral a la ponència política

El col·lectiu de militants d'ERC Primer d'Octubre han explicat aquest divendres que presentaran una esmena a la ponència política presentada per la direcció al proper congrés del partit perquè la formació no descarti la via unilateral. Els membres del corrent intern Joan Puig, Xavier Martínez i Àngel Ruiz han subratllat que per ser fidels al mandat de l'1-O, ERC no pot deixar enrere aquesta via per exercir el dret a l'autodeterminació.Els militants han fet una crida a votar "sí" a la consulta interna sobre la investidura del líder del PSOE per tombar-lo mentre no aposti per una taula de diàleg. En cas que el PSOE i Unides Podem plantegin un acord per dialogar, els militants han reclamat una segona consulta interna per validar una eventual nova posició d'ERC.Xavier Martínez s'ha mostrat satisfet que la direcció d'ERC hagi organitzat la consulta interna sobre la investidura de Sánchez. Això sí, ha dit que la pregunta hauria d'haver estat més "clara". "Hem de votar 'sí' a votar no a la investidura de Sánchez", ha criticat. En qualsevol cas, ha animat la militància a participar del procés i a votar malgrat que la pregunta "enrevessada".Amb el punt de partida que el dret a l'autodeterminació no ha d'estar reconegut per part de l'Estat perquè ja està contemplat a la Constitució en haver signat tractats internacionals, han exigit respecte per a poder-lo exercir. En aquest sentit, han dit que si es materialitza un acord per dialogar sobre el conflicte polític, com que la votació electrònica funciona, s'hauria de fer una "segona volta" perquè la militància opinés sobre una eventual abstenció a Sánchez.Sobre el congrés congressual del proper 21 de desembre, els militants d'aquest col·lectiu han defensat una sèrie de mesures que plantejaran a la comissió redactora de les esmenes a la ponència política. A banda de no descartar la via unilateral, també apostaran per defensar la unitat d'acció i estratègica entre els diferents moviments sobiranistes, defensar que els partits i les entitats socials i sobiranistes siguin fidels al mandat de l'1-O i fomentar millor l'assemblearisme dins d'ERC.També s'han referit a la reforma dels estatuts d'ERC i han dit que presentaran una esmena a la totalitat pel poc temps que han tingut per treballar-los. En primer lloc, han demanat que primer es debati i s'aprovi la ponència política i després l'elecció de la direcció que ha treballar amb aquests documents base. Un dels membres del col·lectiu, Joan Puig, ha dit que ara es fa al revés i això pot produir que persones a la direcció no comparteixin parts de la ponència.Entre d'altres mesures, han plantejat una limitació dels mandats "efectiva" a 8 anys i no a 12, més presència de la militància per a prendre decisions, augmentar el nombre de consells nacionals de territori presents al consell nacional i facilitar que els militants puguin exigir una votació recollint un 5% d'avals.Puig ha destacat que Espanya "només negociarà si veu força i unitat". Ha recordat que no estem a l'etapa Zapatero i que no volen que Sánchez es converteixi en el "segon Zapatero". El col·lectiu ha plantejat que quedi reflectit als estatuts d'ERC que qualsevol acord per donar suport a la investidura d'un president del govern espanyol es sotmeti a una consulta a la militància. "Que quedi reflectit als estatuts i no depengui de la direcció", ha afegit Puig. També han parlat d'una comissió de garanties independent de l'executiva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor