Detecten quatre casos de càncer a extreballadors de TMB compatibles amb l'amiant

Vuit extreballadors del metro de Barcelona presenten patologies compatibles amb la seva possible exposició a l'amiant durant la seva etapa a TMB, tal com ha avançat El Mundo i ha pogut confirmarD'aquests vuit, quatre presenten un quadre mèdic de càncer, mentre que els altres quatre pateixen engruiximents de la pleura.Els casos han estat detectats pels protocols de vigilància mèdica postocupacional de TMB, amb diagnòstics confirmats per especialistes. Ara, la informació es traslladarà al sistema públic de salut, que s'encarregarà del seguiment. Fonts de TMB expliquen que fins al 13 de novembre ja han passat per aquest servei 131 persones, de les quals vuit han estat diagnosticades amb patologies relacionades amb l'exposició a l'amiant.Les mateixes fonts apunten que no s'han detectat més casos d'afectacions per l'amiant entre els treballadors que encara estan en actiu al metro de Barcelona.Els nous diagnòstics tornen a generar recels per part d'uns sindicats que havien abaixat la intensitat del conflicte amb l'empresa amb l'entrada d'un nou govern municipal, i després d'acordar que les reivindicacions relacionades amb l'amiant es negociarien en el marc de les converses pel nou conveni col·lectiu.El comitè d'empresa sempre ha insistit a TMB que reconegui que tots els treballadors de la xarxa de metro han estat exposats al material contaminant. Un reconeixement que l'empresa nega i que aplanaria el camí als treballadors afectats perquè se'ls reconegués una malaltia professional, amb accés a indemnitzacions.Per ara TMB només ha reconegut com a malaltia professional les afectacions de salut d’un treballador en actiu exposat a l’amiant. L'anunci es va fer al juliol i l'empleat té dret a portar l'empresa pública als tribunals.Si ho fes, seria la primera vegada que TMB s’exposaria al risc d’haver d’assumir responsabilitats, per exemple en forma d’indemnitzacions, arran de la presència d’amiant al metro. Per ara s’han iniciat processos judicials per part d’extreballadors que reclamaven que la justícia reconegués com a malaltia professional alguna patologia potencialment relacionada amb l’amiant. Mai fins ara, però, un empleat ha iniciat un procediment judicial amb el reconeixement de malaltia professional sota el braç.Més enllà dels diagnòstics als extreballadors, el 5 de novembre el sindicat CGT va denunciar públicament que algunes de les peces dels combois de metro sotmeses a revisions per comprovar si tenien amiant, continuen tenint el material contaminant.El sindicat explica que han traslladat la queixa al nou conseller delegat de TMB, Gerardo Lertxundi, a qui van comunicar que els treballadors que haurien trobat aquestes peces formen part de la llista de 28 afectats per exposició a l'amiant.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor