La Fiscalia demana que s'anul·lin les citacions a periodistes per les filtracions del sumari dels CDR

La Fiscalia Provincial de Madrid ha demanat al jutjat d'instrucció 41, que investiga les filtracions del sumari dels CDR, que deixi sense efecte les citacions a periodistes de vuit mitjans de comunicació. El ministeri públic ha recorregut la interlocutòria que cita els professionals de la informació com a investigats el 29 de novembre "perquè no existeix responsabilitat penal", segons un comunicat de la Fiscalia d'aquest divendres.El ministeri públic no veu indicis que els periodistes de la Ser, El País, ABC, El Confidencial, El Mundo, La Vanguardia, El Español i RTVE hagin comès cap delicte, ja que "no són responsables de la infracció penal que és objecte de la instrucció" sinó que ho seria qui va filtrar el sumari als periodistes abans que s'aixequés el secret.Les defenses dels membres dels CDR empresonats de forma preventiva per ordre de l'Audiència Nacional havien demanat que s'investiguessin les filtracions i l'instructor del cas a l'alt tribunal ho va derivar a un jutjat de Madrid, a petició de la Fiscalia.

