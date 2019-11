En llibertat quatre joves més empresonats durant les protestes per la sentència

Amadeu, Ionut, Mohammed i Othomane en llibertat! L'Audiència de Lleida també revoca la presó provisional pels 4 detinguts els dies posteriors a la sentència del procés, després que ja acordés la llibertat del Martí. Felicitats a les defenses! #drets #llibertats #justícia pic.twitter.com/mQocxhuZCD — AdvocaciaperlaDemocràciaLleida (@AdvocaciaL) November 22, 2019

Moment de la brutal detenció de la Laura Solé a #Tarragona. pic.twitter.com/Cy5LSh1rVP — EL PUTU AMU! (@elputuamu) October 22, 2019

L'Audiència de Lleida ha revocat la presó preventiva de quatre detinguts més que van ser empresonats per les protestes contra la sentència del procés. Es tracta de l'Amadeu, el Ionut, el Mohammed i Othomane, que han estat deixats avui en llibertat després que el mateix tribunal acordés la llibertat del Martí. Se n'han fet ressò els Advocats per la Democràcia de Lleida i Alerta Solidària.Aquest matí, l'Audiència de Tarragona ha decretat llibertat provisional per a dos dels joves detinguts durant les protestes per la sentència del judici de l'1-O, que feia un mes que eren en presó preventiva. Així ho ha anunciat la seva defensa, exercida per Alerta Solidària.Són Laura Solé i Joan Tortosa, tots dos privats de llibertat fins ara al centre penitenciari de Mas d'Enric. Avui en sortiran, després d'haver fet efectiu el pagament de 2.000 euros en concepte de fiança. El pagament ha estat possible gràcies a les aportacions recollides per l'Associació de Foment de la Caixa de Solidaritat. La detenció de Solé va ser especialment mediàtica, ja que va ser executada per agents de paisà amb especial contundència.Els casos de Solé i Tortosa no són aïllats, ja que les audiències provincials de Barcelona i Girona ja havien decretat l'alliberament d'altres joves detinguts durant les protestes, rectificant el criteri inicial dels jutjats d'instrucció.Amb els alliberaments d'avui encara són 10 els joves empresonats de manera preventiva a Catalunya, a banda del Dani, el noi madrileny que fa més d'un mes que és a la presó

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor