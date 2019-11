El balanç de víctimes mortals de la C-12 a l'Ebre es dispara

La carretera C-12 en el tram que discorre entre Amposta i Flix ha registrat entre l’1 de gener a l’1 d’octubre de 2019 un total de 39 accidents, amb vuit víctimes mortals i 16 persones ferides greus. Les xifres són notablement superiors a les de tot l’any 2018, en què es van registrar 30 accidents amb una víctima mortal i sis persones ferides greus. El total de víctimes és de 64 persones.Es tracta d’un balanç que “preocupa moltíssim”, segons ha manifestat el delegat del Govern a l’Ebre, Xavier Pallarès, que aquest divendres ha presentat les dades de sinistralitat de la carretera juntament amb la directora territorial de Territori i Sostenibilitat, Lídia Pino.“Són dades colpidores per l’elevat número de víctimes accidentades”, ha afegit Pallarès. Per aquesta raó, el Govern “assumeix la necessitat”, en paraules del delegat, “de projectar millores al ferm, als accessos i també estudiar la implementació de nous trams 2+1, al llarg del tram Amposta – Flix, per alleugerir l’estrès que genera la impossibilitat d’avançar en zones amb gran volum de trànsit”.El tram amb més accidents és el d'Amposta a Benifallet i la concentració de la sinistralitat ha estat especialment alta els últims mesos entre Tortosa i Xerta.Com ha explicat el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés, s'ha detectat un augment del trànsit pesat en aquest tram de la C-12, vinculat a la prohibició que els camions circulin per l'N-340. "No volem responsabilitzar els vehicle pesats de la situació però segurament al gener del 2020, quan s'alliberi l'AP-7, hi haurà un nou flux d'aquest tipus de trànsit", ha apuntat. "Això però no vol dir que des del Govern no tinguem res a fer per millorar la situació", ha afegit.En aquest sentit, han presentat alguns dels projectes en els quals des del Departament de Territori i Sostenibilitat s’està treballant per condicionar la C-12 en el tram de les Terres de l’Ebre. Entre aquests, la millora del ferm en diversos trams de l’Eix de l’Ebre, entre els quals destaca Aldover – Xerta. També la construcció d’una rotonda de l’EMD Jesús, millorar l’accés a la Via Verda a Benifallet i la redacció d’un estudi per implementar nou trams 2+1 (desdoblament d’un dels sentits de la marxa) en aquells trams de la C-12 que es consideri més necessari, en base al projecte global de desdoblament de l’Eix de l’Ebre.El Govern preveu establir el calendari d’implementació d’aquests projectes a partir del 15 de gener, quan es convocarà una nova reunió amb els ajuntaments dels municipis ebrencs de la C-12, des d’Amposta a Flix, per tal de consensuar les actuacions que s’han de dur a terme.L’estudi de les dades de sinistralitat a la C-12 presentades són des d’Amposta a Flix, dividides en quatre trams: Amposta-Benifallet; Benifallet-Móra la Nova; Móra la Nova-Ascó i Ascó-Flix, per les pròpies casuístiques. Així s’ha pogut constatar que el nombre més elevat d’accidents s’ha produït en el tram Amposta – Benifallet.

El delegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, amb la directora territorial de Territori i Sostenibilitat, Lídia Pino Foto: Cedida

