Recicla't laboralment amb l'FP

Un gir de 174 grausLa campanya Un gir de 174 graus s’ha presentat aquesta setmana i s’adreça tant a alumnes, persones en situació d’atur, persones que poden tenir interès en fer un reciclatge formatiu, a l’empresa per fer veure els avantatges de la seva implicació en l’FP i també al conjunt de les famílies i de la societat.El lema Un gir de 174 graus respon al nombre de titulacions que actualment ofereix la formació professional inicial, que de manera metafòrica s’aproxima a l’expressió de fer un gir de 180 graus, per transmetre que a través de l’FP es pot dur a terme un canvi rellevant a la vida.

L’actual mercat de treball està marcat per la globalització, la innovació tecnològica i els canvis organitzatius. Per aquest motiu, és important reciclar-se per adaptar-se millor als canvis dels temps, per tal de tenir més oportunitats. Per aquest motiu, la Generalitat vol posar l’accent en la formació al llarg de la vida laboral, i una de les opcions per assolir aquest objectiu és mitjançant la formació professional.En aquest sentit, la Generalitat ha posat en marxa aquesta setmana la campanya de publicitat Un gir de 174 graus, que té per objectiu millorar la percepció i ampliar el coneixement que es té de la formació professional, situant-la com una opció de qualitat, flexible i innovadora.L’FP està al servei de les persones treballadores, tant les que estan en actiu, com les aturades. Els organismes encarregats d’aquesta tasca són, per una banda el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) encarregat de la Formació Professional per a l’Ocupació adreçada a persones en situació d’atur i, per l’altra, el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, organisme integrat per la Generalitat a través del Departament de Treball, Afers Social i Famílies i per les organitzacions sindicals i empresarials, que s’encarrega de la formació professional contínua, adreçada a persones treballadores en actiu.El Consorci destina aquest any 35 milions d’euros a programes de formació del que es beneficiaran 120.000 persones treballadores. Aquests programes estan orientats a la millora de competències professionals i a l’obtenció de certificats de professionalitat, d’acord amb les necessitats dels sectors productius catalans. Les formacions són tant de tipus transversal –idiomes, eines tecnològiques, seguretat laboral, entre altres- com sectorial, com per exemple metall, agroalimentària, comerç o química, entre altres.La Formació Professional per a l'Ocupació és el conjunt d'accions formatives en l'àmbit laboral que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i la capacitat d'inserció o reinserció laboral a través de la consecució i el perfeccionament de les competències.Els darrers tres anys, el SOC ha invertit més de 210 milions d’euros a formar unes 100.000 persones aturades, sobretot en administració i gestió, comerç i màrqueting, serveis socioculturals i a la comunitat. Les dades ens diuen que un 55 per cent de les persones beneficiàries són dones. En relació a l’edat, els joves representen un 28 per cent i els més grans de 45 anys el 32 per cent respecte del total dels participants. El 55 per cent són aturats de curta durada. El 2018 s’ha incrementat un 12 per cent el nombre de beneficiaris de l’FP per a l’Ocupació respecte a l’any anterior.Si posem el focus en la inserció laboral, veiem que passats sis mesos més del 50 per cent de les persones que han passat per un curs troben feina i, passat un any, gairebé el 70 per cent han estat contractades o s’han donat d’alta com autònoms.Així mateix, les dades d’avaluació de la formació contínua mostren que el 90 per cent de les persones participants declaren que la formació els ha permès adquirir noves habilitats o capacitats aplicables al lloc de treball i que aquestes afavoreixen el manteniment del lloc de treball i/o la mobilitat laboral.Per la seva banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa mesures d’igualtat amb la priorització de determinats col·lectius, entre ells les dones, i l’impuls de plans concrets adreçats a garantir aquesta igualtat.Alhora, la sensibilització de l’empresa ha d’incidir directament en la participació d’aquesta en la detecció de necessitats formatives, el disseny de la futura oferta i la col·laboració en la realització de pràctiques professionals no laborals dels Certificats de Professionalitat.Tota la informació sobre els estudis de formació professional (inicial, ocupacional i contínua, incloent-hi la modalitat dual), està disponible a l’espai web fp.gencat.cat

