El Gran Recapte arrenca l'onzena edició ampliant els punts on poder donar producte fresc

El Banc dels Aliments ha donat el tret de sortida a l'onzena edició del Gran Recapte amb l'objectiu d'arribar a les 4.500 tones d'aliments recollits el 2018. Ho faran possible 28.200 voluntaris repartits en gairebé 3.000 punts de recollida ubicats sobretot en supermercats. Després de la prova pilot de l'any passat, enguany s'ha estès la possibilitat de fer donacions de producte fresc de dos a cinc mercats municipals de Barcelona.Concretament es tracta dels mercats d'Horta, de la Mercè, de l'Abaceria, de l'Estrella i del Carmel. Allà els ciutadans poden comprar tiquets de tres euros que les entitats canviaran per carn, peix o ous.La regidora de comerç de l'Ajuntament de Barcelona, Montserrat Ballarín, ha destacat que és una bona manera de poder aportar a les persones més necessitades ''producte fresc de gran qualitat''. Una altra novetat, és que s'ha incorporat l'ús de bosses de telà i s'ha apostat pels contenidors reutilitzables.Pel que fa als voluntaris, la presidenta de la Federació del Banc dels Aliments, Roser Brutau, ha reconegut que enguany els ha costat arribar a la xifra ''màgica'' que fa possible aquest iniciativa. Brutau ho justifica en base a la situació ''político-social'' i creu que el fet d'haver aconseguit les persones necessàries, just el dia abans, ha estat un autèntic ''miracle''.Des del Banc dels Aliments es treballa per arribar a recollir les 4.500 tones d'aliments, sobretot llet, oli i conserves, que serviran, segons ha explicat el director Lluís Fatjó-Vilas, per abastir 196.000 usuaris els propers tres mesos, una dada que, per Fatjó-Vilas, ''visibilitza'' la ''bossa de pobresa'' de Catalunya. Ha demanat l'expressió ''d'àmplia solidaritat'' per tornar a recaptar xifres com les de l'any passat i ha destacat que un de cada quatre catalans hi participa en forma de donacions.

