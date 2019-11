La victòria del CAP, primera pedra de la lluita al Raval

Anna Romagosa: "Si nosaltres no haguéssim pressionat, segur que ningú més hauria buscat una solució"

Anna Romagosa, directora del CAP Raval Nord. Foto: Paula Roque

Iñaki Garcia: "S'ha ajuntat tot Déu. Jo, que soc l'anarko, i els votants del PSC i Ciutadans: no són idiotes i també volien un CAP millor"

Iñaki Garcia, al Lokal del Raval. Foto: Paula Roque

El 20 de novembre al matí, la directora del CAP del Raval Lluís Sayé, Anna Romagosa, tenia el dia lliure. De cop, el seu mòbil va començar a treure fum. Saltava la notícia. Finalment l'ambulatori es podria instal·lar a la capella de la Misericòrdia i el MACBA ampliaria el seu espai amb un edifici de nova construcció a la plaça dels Àngels: la plataforma CAP Raval Nord digne! havia guanyat . Una victòria que veïns i treballadors esperen que tingui continuïtat.Aquell dia es va brindar amb cava al CAP, contra els pronòstics fets per Romagosa. "Pensava que tornaríem a entrar al bucle del dia de la marmota ", explica a. El passat mandat municipal va acabar-se al maig sense solucions per a l'ambulatori i amb una proposta del Govern i la Diputació havien posat sobre la taula, el CUB , que finalment s'ha evidenciat insuficient i que ERC, JxCat, PSC, Ciutadans i PP s'havien fet seva.Això, però, no va fer perdre la moral a la plataforma, que ha ocupat durant 300 dies la capella per reivindicar el trasllat. L'edifici actual presenta dificultats d'accessibilitat per a les persones amb cadira de rodes, a moltes sales no és possible entrar-hi els carros mèdics i la sala d'espera s'ha quedat petita per a un equipament que atén diàriament 700 persones.La directora del CAP ha esdevingut una de les cares més visibles de la lluita. Paradoxalment, com sempre explica, mai havia estat tan implicada en cap mobilització i va decidir fer un pas endavant a instància dels empleats de l'ambulatori. "He vist que si tots treballem junts tenim poder. Si nosaltres no haguéssim pressionat, segur que ningú més hauria buscat una solució", valora.La pressió ha estat possible per la transició d'una reivindicació corporativista a una lluita de barri. Tot va començar quan la infermera Antonia Raya va entrar en contacte per Twitter amb Iñaki Garcia, encarregat d'El Lokal del Raval i amb 30 anys de mobilització veïnal a les espatlles."L’èxit de la lluita és que el veïnat s'hi hagi sumat. Nosaltres no teníem cap trajectòria activista", diu Raya. "Això que ha passat ha estat molt gran", afirma Garcia. Per a ell ha estat una lluita dels "petits" contra les elits de la Fundació del MACBA. L'ens està presidit per Ainhoa Grandes, consellera del fons immobiliari Renta Corporación. El vicepresident, Alfonso Líbano, té càrrecs de responsabilitat als grups Coca-Cola i Cacaolat, i la vicepresidenta segona, Lola Mitjans, ha passat per la Fundació de la Caixa.Garcia evita treure pit, però reconeix que aquests dies al barri tothom el felicita. "Hem aconseguit que la majoria de gent estigués d'acord amb nosaltres", diu. Per a l'ànima del Lokal, la clau ha estat la capacitat de bastir una lluita "inclusiva". "S'ha ajuntat tot Déu. Jo, que soc l'anarko, i els votants del PSC i Ciutadans: no són idiotes i també volien un CAP millor", etziba, alhora que reconeix a l'Ajuntament, i especialment al districte de Ciutat Vella, la defensa que han fet del trasllat a la Misericòrdia.La metgessa Laura Romera també ha estat part activa de la plataforma i insisteix que l'"obvietat" de les reivindicacions ha facilitat la suma d'esforços. "Era evident que la prioritat era tenir un equipament de salut digne", diu.Tot i que la celebració encara dura, Romagosa assenyala alguns deures que han quedat pendents. "No hem aconseguir evitar que es condicionés el trasllat del CAP a l'ampliació del MACBA", lamenta.Des del museu, i també des de l'oposició, es va instaurar el relat que el barri vivia un conflicte entre salut i cultura, cosa que la plataforma mai ha acceptat. "El mateix director del MACBA ha admès que l'ampliació era una ambició. Per a nosaltres el trasllat és una necessitat", afirma.L'alegria, ja ho diuen, dura poc a casa del pobre i això és precisament el que volen evitar els integrants de la plataforma, que segons Romera ha servit de "cola" durant aquests mesos per unir les diferents lluites del Raval.Tant Garcia com Romagosa posen el focus en la "xarxa" creada arran de la mobilització pel CAP. La connexió entre treballadors, veïns i col·lectius, per exemple, ha permès posar en contacte pacients en situació d'emergència habitacional amb grups en defensa de dret a l'habitatge. "Això donarà impuls a més coses segur", vaticina Garcia.Raya assenyala que la vida quotidiana s'encarregarà de recordar-los la necessitat de mantenir la xarxa. "Els pacients que atenem estan afectats per condicionants com la manca d'un habitatge en condicions, la precarietat econòmica o la pobresa energètica", explica. "Podrem treballar per solucionar altres problemes del barri, alguns bastant més greus que el del CAP", conclou la directora de l'ambulatori, no sense abans recordar el llistat de noms que han contribuït a la victòria. "La Núria, la Marcel·la, la Mònica, el Janot, el Pere, l'Elisenda i la Lola del CDR...".Tots esperen que la victòria del CAP hagi estat la primera pedra a partir de la qual construir una lluita veïnal més forta. Alhora, insisteixen que això no s'ha acabat fins que una altra primera pedra sigui col·locada: la del nou ambulatori a la Misericòrdia.

