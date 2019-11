​Demanen dos anys d'inhabilitació per a Bustos en una nova peça del cas Mercuri

L’acusació popular del cas Mercuri, la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció, ha demanat dos anys d’inhabilitació especial per a l’exalcalde de la ciutat, Manuel Bustos, per ocupació de càrrec públic, que vagi de l’administració local a l’estatal, davant la sol·licitud que ha fet de l’obertura de judici per la peça 33 del cas Mercuri a l’Audiència Provincial de Barcelona.Aquesta part de la macrocausa investiga un presumpte delicte d’omissió del deure de perseguir delictes, per una reunió, celebrada el 3 de juny de 2010, entre Bustos i l’exdirector de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sabadell, Manuel Somoza, amb un empresari, José Rios, que volia difondre el contingut d’unes gravacions que “revelaven que l’exregidor del PP, Jordi Soriano, estava implicat en un delicte de suborn pel fet d’obtenir comissions d’empresaris” a canvi de concessions d’obres públiques.La trobada, en la qual també hi era l’exintendent de la Policia Municipal, Josep Miquel Duran, i segons l’acusació popular, era per dissuadir l’empresari d’aquesta intenció. Així, van aconseguir “silenciar-lo” en comptes de “denunciar els fets”.A més, també han demanat la mateixa imposició per a Duran, “en concepte d’autor material”, i per a Somoza per ser “cooperador necessari”. La peça 33 és una de la desena que està en fase d’instrucció del cas Mercuri

