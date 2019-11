La Moncloa deixa en mans dels partits la mesa de diàleg que demana ERC

Les negociacions d'investidura són cosa dels partits. Aquesta ha estat la idea que ha deixat clara la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, que no ha volgut respondre sobre la mesa de diàleg que ha proposat ERC ni tampoc confirmar contactes del PSOE amb els republicans en les últimes hores. Des de la Moncloa, doncs, no s'ha volgut parlar sobre qüestions que "afecten l'itinerari" de la formació de govern, un executiu que, això sí, la portaveu espanyola ha dit que ha de formar-se com més aviat millor.Celaá ha afirmat que les negociacions per a la investidura de Pedro Sáchez recauen en els partits i ha deixat clar que el pacte amb Podem és l'únic pacte possible perquè les dretes s'han "autoexclòs fins al moment" de qualsevol acord. "L'acord progressista és necessari per Espanya. L'única alternativa possible és un govern presidit per Pedro Sánchez", ha dit la portaveu, i ha reclamat als partits "responsabilitat" per tirar endavant la investidura, recordant que diverses instàncies internacional han ressaltat la necessitat que Espanya tingui finalment un govern davant els signes evidents d'una recessió econòmica.Celaá ha advertit que la ultradreta està traspassant "línies vermelles" sobre consensos històrics com la violència masclista o els drets dels infants. "Al Congrés no s'han pogut aprovar declaracions sobre els drets del menor amb motiu del dia mundial per culpa de Vox", ha denunciat la portaveu espanyola, i ha recordat també que l'Assemblea de Madrid, governada per les tres dretes, tampoc emetrà enguany una declaració institucional en aquest sentit. "Els admiradors del passat ens tindran davant", ha deixat clar.En aquest sentit, el consell de ministres ha aprovat una declaració sobre la violència de gènere, assegurant que és tota aquella violència contra les dones i condemnant tots aquells atacs per raó de gènere o sexe. "Qui des de la ultradreta atempta contra la Constitució i els drets humans, ens tindran davant", ha reiterat la ministra portaveu.Sobre la sentència dels ERE, Isabel Celaá ha admès que és "dolorosa", ha deixat clar que respecta les decisions judicials i que no hi pot haver empara per a cap irregularitat. Ha volgut desvincular Sánchez i el govern del PSOE de la qüestió i ha assegurat que la salut de la democràcia depèn principalment de "l'actitud ètica" dels polítics i càrrecs públics. "Aquest govern va néixer per defensar aquesta cultura democràtica en favor de la ciutadania", ha reblat, i ha insistit en la necessitat de netejar les institucions de tot rastre de corrupció.El principal partit de l'oposició, el PP, ha anunciat que els populars demanaran la compareixença "urgent i extraordinària" de Sánchez un cop es constitueixin les Corts el pròxim 3 de desembre per la sentència dels ERO. En roda de premsa a la cambra alta aquest divendres, el portaveu popular al senat, Javier Maroto, ha explicat que serà la primera iniciativa parlamentària dels populars. Maroto ha dit que Sánchez ha "d'informar de la implicació de tres dels seus ministres -Carmen Calvo, María Jesús Montero i Luis Planas- que van ser consellers de Chaves i Griñán".La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha informat de l'aprovació d'un reial decret llei que avança en la transformació del model energètic espanyol. Ribera ha volgut destacar la rellevància d'aquest acord del consell de ministres que ha de beneficiar aquella gent que va apostar per les energies renovables. La iniciativa vol revocar la modificació de 2013 que va canviar radicalment la previsió de retorn de la inversió d'aquella gent que havia invertit en les renovables."El decret d'una banda redueix la rendibilitat i incorporada una mesura que ofereix l'opció a les instal·lacions d'energies renovables afectades pel canvi de 2013 l'alternativa que el valor de rendibilitat raonable quedi fixada en el nivell actual pels dos pròxims períodes reguladors", ha explicat Rivera. Per accedir a això cal renunciar als processos judicials oberts, especialment aquells d'àmbit internacional, a canvi de "mantenir la previsibilitat de la retribució en els pròxims anys".

