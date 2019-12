On és el teu gra d'arròs?

De la prestatgeria fins a casa: sis dies i desenes de mans



El paquet d'arròs que hem seguit en aquest reportatge ha tardat sis dies i ha passat per desenes de mans de voluntaris. Ha acabat a casa d'una família però aquest no és l'únic destí possible. Molts dels aliments que es recullen es destinen també a menjadors socials.



En l'edició passada es van recollir fins a 4,5 milions de quilos de menjar i apunta que enguany es va "en la línia dels altres anys". Hi han participat més de 28.000 persones voluntàries que han cobert els gairebé 3.000 punts de recollida arreu del territori. La campanya no s'ha tancat i, de fet,

Tan necessari com un gra d'arròs. Fa només quinze dies se'n van recollir tones i tones durant la crida anual del Banc d'Aliments . El que avui seguim en aquest reportatge és només un minúscul exemple de solidaritat que, lluny de poder eradicar la pobresa alimentària com seria desitjable, ens apropa a la realitat precària de milers de famílies de Catalunya.El nostre paquet surt del prestatge d'un supermercat de Vic. És dissabte i moltes famílies passegen per l'establiment recollint els aliments que necessitaran per cobrir la setmana. Una parella i les seves dues filles agafen el paquet atenent la crida que voluntaris del Gran Recapte han fet a l'entrada."Quan un client entra el supermercat es troba amb un voluntari que el convida a participar", explica l'Oscar Ologaray, de l'organització del Gran Recapte. Un total de 28.200 persones amb l'armilla blava i el logo de la campanya s'encarreguen de reparteixen bosses de tela entre els compradors perquè hi posin els aliments."La persona solidària agafa la bossa com a símbol de compromís amb la campanya", explica Ologaray, "i un cop és a l'interior del supermercat hi posa el paquet d'arròs, que després, deixa als voluntaris".I així és com el nostre paquet arriba a la caixa. La família paga i l'entrega als voluntaris. Allà queda sepultat en un contenidor de grans dimensions amb molts altres productes. N'hi ha d'altres amb brics de llet, conserves, llegums, bolquers o sucre.Acaba el cap de setmana de recollida i els contenidors de tots els supermercats de la comarca van a parar a un gran magatzem. Allà, voluntaris classifiquen els productes recollits. Són magatzems que funcionen tot l'any però avui treuen fum per abastar les donacions.El nostre paquet va a parar a un palet d'arrossos fins arribar dos dies després al Rebost Solidari de Vic, l'entitat que gestiona el repartiment d'aliments a Osona. Allà els aliments es dipositen dins de carros de compra fins arribar a les mans de les persones que ho necessiten. "El Gran Recapte suposa una injecció d'aliments que ens arriba fins a dos mesos i mig o tres mesos... per poder repartir entre els usuaris que tenim", explica aPep Masnou, un dels responsables del Rebost Solidari.Una cua espera a la porta per recollir els productes. És dijous i avui s'entrega la primera remesa del Gran Recapte. El paquet d'arròs que hem seguit va a parar finalment a les mans d'una dona que carrega diversos aliments en una bossa. Com la majoria de persones que s'esperen porta un carro per carregar tot el que li han entregat. No vol revelar la seva identitat i, així, en l'anonimat se'n torna a casa seva a preparar el dinar.

