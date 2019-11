Per què el PSC parla ara d'escola «plurilingüe» i no d'«immersió»?

"No ens desmarquem de la immersió, però cal flexibilitat", insisteixen fonts del PSC

Els @socialistes_cat diem hola a una societat plurilingüe que preservi el català i que garanteixi sense complexes un bon domini del català i castellà i de l’anglès respectant el criteri pedagògic i adaptant cada projecte lingüístic de centre al seu entorn #bongovern — Eva Granados Galiano /❤️ (@Eva_Granados) November 21, 2019

A les portes d'un congrés que es preveu plàcid en la tria d'una direcció que seguirà comandada per Miquel Iceta, el PSC dona forma a la que serà la seva carta de navegació durant els pròxims tres anys. En la revisió que està fent dels seus postulats, la del model d'escola catalana ha aixecat polseguera en les darreres hores. A diferència del que feien el 2016, els socialistes parlen ara de "model plurilingüe" i no fan ja referència explícita a la immersió en el document que serà sotmès a votació. Plantegen, de fet, que cal "flexibilitzar" l'actual sistema per garantir la competència tant en català com en castellà i en anglès arreu de Catalunya en finalitzar l'educació obligatòria."Farem de la diversitat lingüística a Catalunya un actiu, defensant el català i el castellà a través d’un model plurilingüe a l'escola amb la flexibilitat que la realitat sociolingüística present al nostre país exigeix", diu el punt 36 de la ponència política. Fonts del PSC admeten que la redacció del text no deixa clar que se segueix apostant pel català com a llengua vehicular a l'escola i que per això caldrà esmenar la ponència, ja que no és definitiva. "No ens desmarquem de la immersió, però cal flexibilitat", insisteixen.Però el compromís dels socialistes ve precedit d'una reflexió prèvia en el punt 35 en la qual considera que el pacte de convivència en matèria lingüística s'ha "trencat" per la "instrumentalització" que, al seu judici, han fet "els nacionalismes de la llengua". Argumenten que l'independentisme ha "associat el català a la seva causa" i que se n'ha fet un "ús partidista" a l'escola. És per això que entenen que cal fer "desaparèixer la confrontació entre llengües".En els darrers anys, ha estat Ciutadans, ara en hores baixes, qui ha obert i liderat una batalla explícita contra el model d'immersió a l'escola catalana. El mateix expresident de la Generalitat José Montilla explicava en una entrevista a NacióDigital a finals de juny que, des de l'aterratge del partit taronja al Parlament, van estar preguntant "exclusivament per un tema que era el greu problema que hi havia amb la llengua", una actitud que va definir com "una invenció amb l'objectiu de dividir". En tot cas, deia Montilla, la divisió va arribar "després". Els socialistes plantegen la flexibilització del model educatiu just en un moment en què Ciutadans ha encaixat una debacle electoral que pot tenir ressò en les pròximes eleccions catalanes. I el PSC vol recuperar els vots que en la darrera li han marxat al partit que liderava Albert Rivera.El PSC defensa que cal "assumir sense complexes" que potser hi ha centres a l'àrea metropolitana on cal "seguir reforçant el català" i potser altres en la Catalunya interior "on cal reforçar el castellà". Tot plegat, subratllen, en la línia del que el conseller d'Educació, Josep Bargalló, d'ERC, va plantejar l'octubre del 2018 quan va presentar l'actualització del model lingüístic a l'escola perquè s'aprofundeixi en la interculturalitat i sigui "plurilingüe".La proposta de la conselleria estableix que siguin els centres els que decideixin, amb un criteri pedagògic, com ha de ser el projecte lingüístic en base a l'alumnat que tenen i el context sociocultural de l'escola per garantir que, quan acabin l'ensenyament obligatori, siguin competents en català, castellà i anglès". La comunitat educativa va avalar aquest criteri, però va aixecar suspicàcies en entitats com Plataforma per la Llengua i en certs sectors de l'independentisme."No podem obviar que el procés ha fet aflorar aquest debat i que el document de Bargalló ja va apostar per l'escola plurilingüe", insisteixen els socialistes catalans. A hores d'ara, i a l'espera que les agrupacions del PSC presentin les esmenes al text, la direcció assegura que no pot garantir que el terme immersió aparegui explícitament en el text, però advoca per aclarir que el català ha de seguir sent vehicular. L'última paraula la tindrà el congrés del 14 i 15 de desembre: "El text encara pot evolucionar molt", admeten.

