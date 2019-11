El futur de les vaquetes de Santpedor divideix el poble

Uns sis mil veïns de Santpedor (el Bages) estan cridats aquest diumenge a les urnes per decidir si mantenen o no la tradició de les vaquetes. La continuïtat de la festa ha dividit el poble entre partidaris i detractors.L'Antoni Planes, veí del municipi, ho té clar. Votarà "no" perquè no vol que se segueixin "maltractant els animals". Altres com el Manel Rivet, un dels impulsors de les vaquetes fa quaranta anys, alerta que, si es prohibeixen, hi haurà "un abans i un després".La consulta es farà amb paperetes i urnes en un únic col·legi electoral, de 9 del matí a vuit de la tarda. Serà vinculant i suficient la majoria simple. En cas que surti que "sí", que cal abolir l'esdeveniment, les vaquetes ja s'eliminarien del programa de festa major de 2020.Passades les eleccions generals, Santpedor va arrencar "la campanya" de la consulta. Segons explica l'alcalde, Xavier Codina, aquesta s'ha basat principalment en una enganxada de cartells i el ressò a les xarxes socials de partidaris al "sí" i al "no". D'actes públics, pràcticament no n'hi ha hagut. Aquest divendres al vespre, es farà un dels pocs, a càrrec dels militants de la CUP, que fan una crida a dir "no" a les vaquetes.Codina recorda que, independentment dels fets a Vidreres, la campanya dels darrers comicis municipals ja va posar el debat damunt de la taula. "Pràcticament tots els partits dèiem que calia la consulta", explica. I per aquesta raó, pensant a tenir marge de temps per a la propera festa major, que se celebra al juny, s'ha optat per fer la consulta ja.Entre el veïnat de Santpedor hi ha opinions per a tots els gustos. Això sí, preguntats per l'ACN, pocs han estat els disposats a donar la cara públicament sobre el seu parer. Un dels pocs que ho ha volgut fer és Antoni Planes qui exigeix que es prohibeixin. "M'ho havia anat a mirar fa anys i va ser el que em va fer entendre que no podíem seguir així", diu, tot remarcant la "valentia" del consistori de posar d'una vegada per totes les urnes i permetre a la gent decidir.L'edil de la CUP, Pau Cluselles, assegura que la "tradició" no pot justificar "el maltractament animal". Recorda que si un municipi volgués implantar en l'actualitat una activitat com la que fan a Santpedor, no els hi permetria la legislació. "És una anomalia que ha d'acabar", diu.Pel que fa a la resta de forces de l'Ajuntament bagenc, només En Comú Podem, com la CUP, ha mostrat públicament el seu parer, que també és de rebuig. Altres com ERC, que mana amb coalició amb Junts, han optat per fer una crida a votar però sense entrar en si a favor o en contra.Fill d'un navarrès i una aragonesa, Manel Rivet va ser un dels impulsors de les vaquetes a Santpedor. Diumenge anirà a votar perquè la tradició segueixi. Recorda que es tracta d'una de les principals activitats de la festa major i que, les penyes que han sorgit arran de la vaquetes, són impulsores de bona part de l'activitat cultural del poble. Per aquesta raó alerta que, si s'acaba amb les vaquetes, "hi haurà un abans i un després".Com ell, l'Emili Giró, és partidari de mantenir la tradició. Aficionat a la fotografia, sovint s'encarregava de cobrir diferents esdeveniments de la festa major del municipi. "Si les prohibeixen, ho deixaré de fer, perquè espatllaran la festa", diu. Giró reitera que "és mentida" que es maltractin els animals. "A la mínima que ha passat alguna cosa, sempre hem fet fora a la persona, es cuiden", diu.Altres com l'Esteve, veí de Santpedor, no es decanta ni per un extrem ni per un altre i segurament no votarà. "Respecto tant als que els hi agrada, com entenc l'altra part, però a mi més igual", assegura.La consulta popular, que no requereix cap mínim de participació, serà vinculant i serà suficient la majoria simple. Hi estan cridats a participar totes les persones que el dia 5 de setembre, data en què es va fer públic que el municipi bagenc demanaria a la seva població, tenien 16 anys o més.La pregunta serà: "Santpedor ha de mantenir la tradició de les vaquetes?" i es podrà contestar "sí", "no" o deixar el vot en blanc. Es podrà votar, exclusivament de manera presencial, de 9 del matí a 8 de la tarda, a la Sala 1 d'octubre de la Biblioteca. A més, hi haurà una comissió de control que vetllarà pel correcte funcionament, formada pel jutge de Pau, la secretària, la interventora i la cap dels serveis jurídics de l'Ajuntament.La decisió que prengui la població, que es coneixerà el mateix diumenge, serà efectiva ja en la propera festa major.Les vaquetes de Santpedor és una tradició amb més de 40 anys d'història. Es tracta d'un dels actes més participatius de la festa major i compta amb tres sessions, dissabte tarda, diumenge a primera hora del matí i altre cop diumenge a la tarda.En els prop de 40 anys que fa que s'organitzen hi ha hagut un debat aproximadament cada 10 anys sobre la seva continuïtat. A més, des que el 2010 Santpedor va rebre el reconeixement per part del Parlament de municipi on se celebren festes tradicionals amb bous, cada any el ple de l'Ajuntament ha d'aprovar la celebració de la festa.

