L'estació del Puigmal reobre després de sis anys

L'empresa francesa Rossignol ha fet públic el seu compromís de reobrir l'estació del Puigmal el pròxim mes de desembre, això sí, amb un nou projecte encarat als esports de muntanya, i que no contempla, de moment, recuperar l'esquí alpí. L'objectiu és adaptar les antigues instal·lacions a la pràctica d'esports a la natura durant els 365 dies de l'any: skimo, BTT, trail running i senderisme són algunes de les activitats que presenta aquesta iniciativa sota el nom de Puigmal Pyrenées - Cerdagne Station Outdoor Experience, que serà pionera als Pirineus.A través de diferents aplicacions mòbils, els visitants de l'estació podran consultar els circuits que formen part de l'estació i que estan classificats per esports i nivells. A Catalunya tenim exemples semblants amb les estacions de trail running, però aquest projecte serà el primer al Pirineu que aglutini quatre xarxes d'activitats diferents: estacions de Trail®, Espace rando d'esquí de muntanya . Cada itinerari tindrà una qualificació de dificultat amb el mateix sistema que les pistes d'esquí (verd, blau, vermell i negre). Puigmal Pyrénées - Cerdagne Outdoor Experiences, el nou projecte a l'estació del Puigmal Foto: Puigmal Pyrénées - Cerdagne

Alison Lacroix, responsable del servei Outdoor Experiences del grup Rossignol, s'ha mostrat il·lusionada amb el projecte: "La localització de la nova estació del Puigmal és ideal per enfocar-ho als esports a l'aire lliure durant tot l'any, per això afrontem aquest gran repte amb un pla d'acció ambiciós però a l'hora realista".



La base de l'estació estarà situada a Cotzé, des d'on sortiran la majoria de rutes. Aquest punt centralitzat permetrà als usuaris trobar eventualment diferents serveis com lloguer de material, vestuaris, lavabos, càtering, guiatges, etc.



El projecte obrirà els primers serveis al públic el pròxim 21 de desembre i s'espera oferir el 100% dels itineraris a la primavera del 2020.



Serveis que obriran el 21 de desembre de 2019:



- Esquí d'esquí de muntanya ®: 4 senders marcats (1 verd + 2 blaus + 1 vermell)

- Estació Nordic Walk®: 5 rutes marcades (3 blaus + 1 vermell + 1 negre)

- Àrea de BTT Zona R-Bikes®: 4 senders marcats (2 verds + 1 blau + 1 vermell)

- Trail Running station ®: 3 senders marcats (1 verd + 2 blaus)



Serveis que obriran a la primavera del 2020:



- Trail Running station ®: 8 nous senders marcats (2 verds + 2 blaus + 3 vermells + 1 negre)

- Area Zona R-Bikes®: 5 rutes noves marcades (1 blau + 1 vermell + 2 negre)

El pròxim 21 de desembre l'estació del Puigmal d'Er tornarà a obrir després de veure's obligada a tancar per motius econòmics l'abril del 2013. La seva desaparició fa sis anys va ser molt sonada i durant aquests anys s'ha deixat clar en moltes ocasions que la intenció era recuperar l'activitat , però semblava que cap empresa estava disposada a crear un projecte viable econòmicament que pogués fer front al deute que va deixar.Aquest bonic racó del Pirineu, que fa de frontera natural entre la Catalunya Nord i la Vall de Núria, amb el cim del Puigmal (2.900m) pel mig, és una de les zones més concorregudes de l'excursionisme català i, fins fa poc, també dels esquiadors. Ara, les coses han canviat: remuntadors parats en mig de les grans nevades; tanques i cordes que limitaven les antigues pistes d'esquí i que ara han quedat abandonades i desgastades per l'hostil clima de l'alta muntanya.Durant aquests quasi set anys, tota la infraestructura de l'estació ha quedat obsoleta, davant la indignació dels esquiadors i dels habitants de la zona, en especial de la població d'Er.L'any 2013, el passiu del deute de l'antiga estació va superar els nou milions d'euros. Després de la fallida del sindicat intercomarcal el mateix any, el poble d'Er (650 habitants) va fer-se càrrec de la majoria del deute. Amb aquesta notícia, l'esperança s'ha recuperat en aquesta petita població de l'Alta Cerdanya, que espera millorar la seva situació econòmica.L'alcalde d'Er, Raymon Puget, ha afirmat en unes declaracions al diari Le Parisien que amb el tancament, a part de fer-se càrrec del deute, es van perdre 50 llocs de treball, que esperen poder recuperar.

El Puigmal ben nevat, vist des d'Osona Foto: Josep Maria Montaner

