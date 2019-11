General Cable i Prysmian arriben a un acord que permetrà recol·locar 138 persones

La direcció de Prysmian Group i els comitès d'empresa de General Cable de Manlleu i de Montcada i Reixac han arribat a un principi d'acord per al tancament de les dues plantes a Manlleu i Montcada i Reixac . Aquest serà efectiu el 31 de desembre de 2021, en el primer dels casos; i el 31 de desembre de 2020, en el cas de Montcada.Pel que fa a les indemnitzacions, s'ha acordat que els empleats percebin 50 dies per any treballat, amb un màxim de 42 mensualitats, més una quantitat lineal de 13.500 euros per a tota la plantilla. A més, l'acord preveu la recol·locació de 138 persones – l'ERO afecta unes 500- a les plantes que Prysmian té a Abrera, Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova i la Geltrú.Un altre dels punts que s'ha acordat és un pla de prejubilacions per a les persones que tenen a partir de 57 anys, del qual es beneficiaran 50 treballadors, amb un complement de fins al 80% i el 90% del salari net en funció de l'edat.Així mateix, s'ha decidit obrir d'una mesa de reindustrialització amb la participació de l'empresa, els sindicats i les administracions públiques, amb l'objectiu de buscar inversors per garantir la continuïtat industrial de les plantes de Manlleu i de Montcada i Reixac.Des de CCOO consideren que, malgrat l'ERO, l'acord assolit és "positiu", ja que permet "mitigar de manera important l'impacte negatiu en l'ocupació, mitjançant la recol·locació del 28% de la plantilla en altres empreses del grup i un pla de prejubilacions". Recorden, a més que les indemnitzacions acordades estan "força per sobre del mínim legal", alhora que celebren l'obertura d'un procés de reindustrialització.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor