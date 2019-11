Lastra i Rufián tanquen la comissió negociadora per la investidura

La segona trobada entre el PSOE i ERC per explorar el suport a la investidura es va produir aquest dijous i va ser discreta, segons ha pogut saber. La portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, es va reunir a l'hora de dinar amb el dirigent republicà Gabriel Rufián per acordar com seran els equips negociadors que, de forma bilateral, interlocutaran per veure si és viable l'abstenció d'ERC i fer possible la investidura de Pedro Sánchez, que segons la Moncloa està disposat a demostrar "que el diàleg va de veres".Per part dels socialistes, la previsió és que participin de la negociació Lastra, el secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa, i una tercera persona que podria ser o el ministre José Luis Ábalos o la vicepresidenta en funcions Carmen Calvo, que ja va formar part de les converses durant la investidura fallida. Pel que fa als republicans, participaran de les converses, a més de Rufián, la secretària general adjunta del partit, Marta Vilalta, i el president del consell nacional del partit, Josep Maria Jové, investigat per l'organització del referèndum.La previsió és que els equips es reuneixin per primera vegada a partir de dimarts, quan tots els actors hauran ja conclòs les seves consultes a les bases. Aquest divendres diversos mitjans publiquen que el PSOE veu viable atendre la mesa de diàleg que demana ERC per valorar la seva abstenció a la investidura. Fonts de la Moncloa confirmen que el "gest" és seriós i que hi ha una voluntat d'entesa "seriosa" en aquest sentit amb els republicans.El passat dilluns, Vilalta va ser l'encarregada de definir com pretenen que sigui la taula de diàleg que demanen com a condició indispensable per plantejar l'abstenció. Reclamen que sigui una negociació "entre iguals", sense condicions prèvies -és a dir, sense que cap de les parts es vegi abocada d'entrada a renunciar als seus plantejaments- i amb garanties que els acords que es prenguin seran complerts.A banda de la delegació que ERC enviarà per interlocutar amb el PSOE, els republicans tindran un comitè intern que anirà analitzant els possibles avenços o retrocessos de les reunions i les decisions a prendre en cada fase. Aquest equip estarà format, a més de per Rufián, Vilalta i Jové, pel pel coordinador nacional i vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la secretària general, Marta Rovira; la número dos al Congrés, Carolina Telechea; la senadora Mirella Cortés, el vicesecretari general de comunicació, Sergi Sabrià; i l'equip de comunicació del partit. També una persona que farà d'enllaç amb Oriol Junqueras i la resta de presos del partit.Els equips escollits per part dels dos partits es reuniran previsiblement per primera vegada a partir del dimarts amb els resultats de la seva militància ja sobre la taula. El PSOE i Podem pregunten aquest cap de setmana a les seves bases sobre el preacord del govern de coalició i ERC els consulta dilluns pel sentit del seu vot a la investidura condicionat per si hi ha o no mesa de negociació per abordar el conflicte entre Catalunya i Espanya.Les trobades per explorar el marge d'entesa per la investidura seran paralel·les a les dels pressupostos catalans, on hi ha avenços amb els comuns . Aquest dijous, els de Jéssica Albiach es van reunir amb Economia i van acordar estudiar la possibilitat de modificar l'impost de successions i l'IRPF. I és que, si bé socialistes i Podem necessiten l'abstenció d'ERC perquè la investidura i el govern de coalició prosperi, els republicans precisen dels vuit vots dels comuns al Parlament per poder aprovar els comptes del 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor