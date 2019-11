Colau vol ampliar el contracte del Mobile, tot i que el congrés no s'hi compromet

​L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha apostat aquest divendres per ampliar el contracte del Mobile més enllà del 2023, tot i que admet que el congrés no s'hi compromet. En declaracions a Rac 1, ha indicat que s'està treballant per ampliar el contracte, però no hi ha cap decisió presa per part dels responsables del MWC.Això sí, ha remarcat que sempre diuen que el congrés ha crescut amb Barcelona, que els agrada molt i que els congressistes volen venir a la ciutat. De fet, ha indicat que els congressistes americans no volen anar a la Xina i els xinesos no volen anar als Estats Units, el que situa Europa com a escenari ideal. En tot cas, Colau ha conclòs que no ha sentit en cap moment, "ni els més complicats", que es qüestionés la seu de Barcelona.

