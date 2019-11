Govern i comuns acosten posicions en fiscalitat pels pressupostos

Govern i comuns han acostat posicions en fiscalitat, concretament sobre el tram autonòmic de l'IRPF i successions, en el marc de les negociacions dels pressupostos de la Generalitat per al 2020, segons coincideixen fonts de les dues parts. Sense donar massa detalls, l'executiu català assegura que la idea és reduir la pressió fiscal per a les rendes més baixes i augmentar-la per a les rendes alts. En una entrevista a Rac 1, l'alcaldessa de Barcelona i dirigent dels comuns, Ada Colau, ha confirmat que s'està avançant però ha fet una crida a la "responsabilitat" perquè s'aprovin els pressupostos no només de la Generalitat, sinó també de l'Ajuntament de Barcelona i de l'Estat.Aquest dijous es va produir una reunió en la qual per part de l'executiu català hi van participar el secretari general de Vicepresidència, Economia i Hisenda, Albert Castellanos, i la secretària general de Presidència, Meritxell Masó. Per part dels comuns, la delegació va estar encapçalada pel responsable d'economia del grup parlamentari, David Cid.Colau ha explicat que les converses no són fàcils i ha assenyalat que tenen "discrepàncies importants" amb el president de la Generalitat, Quim Torra. Tot i així, ha remarcat que la institució ha de funcionar i ha apel·lat a la "responsabilitat" de totes les parts per tal que es puguin aprovar els pressupostos "a tot arreu".L'alcaldessa s'ha mostrat "optimista" que es pugui començar una "nova etapa" per fer que les institucions funcionin i ha alertat que els ciutadans estan cansats de veure "institucions bloquejades". "Que hi hagi debats polítics és bo, però el que no pot ser és que amb la baralla constant es deixi de governar i gestionar", ha afegit.Segons fonts coneixedores de les negociacions, s'està parlant en base de la proposta de resolució aprovada al debat de política general, que reclamava a la Generalitat "impulsar una reforma fiscal progressiva" que "modifiqui la fiscalitat en l'IRPF i l'impost de successions", un text que va rebre el suport de JxCat i ERC.La resolució també emplaçava el Govern a "posar en marxa la fiscalitat verda per lluitar contra el canvi climàtic amb l'impost sobre vehicles contaminants, a les activitats econòmiques que generen més gasos d'efecte hivernacle i sobre les emissions portuàries de grans vaixells i creuers". I segons les dues parts, les converses avancen també en relació a la fiscalitat verda.De moment, les dades que han transcendit dels nous pressupostos són que preveuen 2.500 MEUR més d'inversió respecte als comptes vigents del 2017. Així mateix, en els darrers dies el vicepresident, Pere Aragonès, s'ha compromès a incloure en els comptes una reducció del 30% de les taxes universitàries.

