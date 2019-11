Només la meitat de víctimes d’agressions sexuals ateses pel Clínic tenen intenció de denunciar

Un 48% de les víctimes d’agressions sexuals ateses per l’Hospital Clínic entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de 2019 – de les 396 en total- van manifestar la seva intenció de no denunciar els fets. És una de les dades que ha presentat avui el centre sanitari en el seu balanç anual d’atencions per violència masclista.La tendència a denunciar fa anys que va a la baixa i segons les dades presentades aquest divendres pel Clínic, en els darrers cinc anys ha caigut un 31%.Tant la doctora Teresa Echeverría com la consellera de Salut, Alba Vergés, han coincidit a l’hora d’assenyalar les deficiències del sistema judicial i l’exposició mediàtica com a elements que permeten entendre les reticències de les víctimes. “El problema comença quan les persones detecten que la denúncia és una odissea”, ha dit Vergés.La consellera ha assenyalat el “cost social” que suposa per a una víctima exposar el seu cas i ha assegurat que en molts casos això suposa una “revictimització”. “Per això són tan importants les onades de persones que han sortit al carrer a dir ‘jo et crec’ i ‘jo t’acompanyo’. Han de saber que no han de passar per aquesta odissea soles”, ha demanat.La doctora Luisa García Esteve ha assenyalat el cas de la Manada com a punt d'inflexió en les pors i dubtes de les víctimes a l'hora de denunciar. "La víctima se sent qüestionada", ha assegurat. La doctora també ha afirmat que algunes de les dones ateses pel Clínic que han denunciat s'han penedit de fer-ho després.En total, entre el gener i l’octubre el Clínic ha atès 396 casos d’agressions sexuals, un 5,3% més que el 2018. Des del 2005 l'hospital ha atès 3,712 casos i els professionals atribueixen l'increment més aviat a la conscienciació de ser ateses que no al fet que es produeixin més agressions.En total hi ha hagut 336 patides per dones i 60 per homes. El 100% dels agressors han estat homes. La xifra d’agressions ateses suposa un increment del 5% respecte del 2018 i representa que s’han atès 1,3 agressions al dia.El gruix de víctimes té menys de 25 anys i aquesta franja d'edat representa un 55% del total. En el 68% de casos atesos hi ha hagut una violació i en el 50% dels casos les agressions es produeixen en un domicili. En un 28% tenen lloc a la via pública i en un 9% a bars o discoteques.Només un 32% de les víctimes afirma conèixer el seu agressor i un 28% sospita haver estat sotmesa químicament, és a dir haver estat drogada.A banda de la primera atenció, l'Hospital Clínic també disposa d'unitats per fer el seguiment a les víctimes, centrades en les seqüeles físiques i en les psicològiques.Pel que fa al terreny físic, el principal risc són les malalties de transmissió sexual. De les 396 víctimes ateses, 109 han decidit seguir aquest programa de prevenció basat en anàlisis i atenció ambulatòria.García Esteva ha posat el focus en les seqüeles psicològiques. "Poden aparèixer immediatament o fins i tot anys més tard", ha explicat. Segons el Clínic, el 60% de les víctimes pateixes estrès agut i el 50% estrès post-traumàtic. La doctora ha assegurat que l'impacte de l'agressió a la víctima pot ser de la mateixa "categoria" que el d'un atemptat terrorista.El 32% del total de persones ateses durant el 2019 s'ha adherit als programes de seguiment psicològic, una xifra destacable tenint en compte la "tendència a voler oblidar els fets" per part de les víctimes, tal com ha assenyalat la consellera Vergés.Un fet que també explica la tendència a la baixa a l'hora de denunciar. "És difícil que puguin rebre ajuda perquè la tendència és a l'aïllament", ha conclòs la consellera.Entre el gener i l'octubre d'enguany, el Clínic ha atès 60 homes víctimes d'agressions sexuals, que representen un 15% del total. En el seu cas, només el 15% coneixia el seu agressor.Mentre que en el cas de les dones només hi va haver un agressor en un 3% dels casos, en el dels homes el percentatge puja fins al 16%.També augmenta fins al 18% el percentatge d'agressions patides a bars i doscoteques, mentre que baixen les registrades a domicilis (26%) i a la via pública (23%).On si ue hi ha coincidència entre homes i dones és en les reticències a l'hora de denunciar, ja que només un 50% dels homes ateses manifesta intenció de fer-ho en el moment de ser atès a l'hospital.

