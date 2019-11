Malestar als Mossos: «No podem tenir agents vigilant quatre parets dels jutjats»

L'operació Toga va començar el febrer d'aquest any. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar als Mossos d'Esquadra protegir les 24 hores del dia tots els jutjats del país. El motiu, les accions que els CDR duien a terme aquells dies, que consistien a abocar fems a les portes de les seus judicials per denunciar la situació de la justícia espanyola, poc abans que arrenqués el judici del procés al Tribunal Suprem. A dia d'avui, aquesta vigilància s'ha reduït però el malestar dels Mossos, que es va anar gestant els primers mesos d'aplicació de l'ordre, continua. El president del TSJC, Jesús María Barrientos, va acceptar al setembre reduir la vigilància, just abans de la sentència de l'1-O. Els únics punts amb presència dels Mossos durant tot el dia són la seu del mateix tribunal, la Ciutat de la Justícia i la seu de la Fiscalia, tal com confirmen fonts del TSJC. La resta de seus judicials no tenen vigilància durant l'horari de vistes, de vuit del matí a tres del migdia, però es manté la presència dels Mossos durant la resta del dia. En declaracions a, el portaveu d'USPAC, sindicat guanyador de les últimes eleccions sindicals, Francesc Vidal, assegura que malgrat la reducció de la presència policial, l'operació Toga "hipoteca" encara moltes patrulles: "Entre 200 i 300 efectius no poden donar servei a la ciutadania".L'USPAC ha estat dels sindicats més bel·ligerants contra aquesta norma del TSJC. A principis d'agost va enviar una carta Barrientos demanant anul·lar l'operació recordant que el cos de Mossos es troba "en una situació límit d'efectius". També van instar el Parlament a posicionar-se contra l'ordre del TSJC i van demanar al conseller d'Interior, Miquel Buch, que derogués la decisió. "No podem tenir patrulles vigilant quatre parets", insisteix Vidal, que afirma que des del sindicat mantenen reunions amb els partits polítics i la qüestió de l'operació Toga és un dels temes més recurrents.Confirmen aquest malestar fonts del sindicat SEGCat, que en declaracions a aquest diari asseguren que l'ordre és "una barbaritat" i un "servei inútil", perquè des que es va "imposar" l'ordre hi ha hagut pocs incidents. Un dels que va tenir més repercussió va ser la detenció d'un membre del servei secret espanyol amb estelades al jutjat de Manresa. El sindicat denuncia també que, més enllà de destinar agents a "vigilar parets" impedint així que puguin oferir serveis de seguretat ciutadana, en l'operació Toga hi participen també unitats especialitzades. "No té cap sentit destinar a aquesta tasca agents especialitzats que s'haurien de dedicar a la seva feina", sosté el portaveu del sindicat.Una opció que proposa SEGCat és que "si s'ha de mantenir l'operació Toga" es faci amb hores extra pagades pel TSJC. "L'operatiu és il·lògic però, si s'ha de fer, hauria de ser així", reclamen des del sindicat. Al mateix temps, recorden també que hi ha pocs efectius de carrer dels Mossos i no és coherent "malgastar-ne" vigilant seus judicials.Fonts oficials dels Mossos eviten fer valoracions de la situació i recorden que el cos està a requeriment del jutge. Fins que el TSJC no retiri l'operació Toga, la policia catalana haurà de continuar vigilant els jutjats. Tot plegat, mentre el govern espanyol ja ha retirat els 1.400 agents antidisturbis que va enviar a Catalunya per frenar les protestes per la sentència del judici del procés.

