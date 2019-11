Colau insinua que Agbar ha influït en el Suprem per mantenir la gestió de l'aigua

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha insinuat aquest divendres que Agbar ha influït en el Tribunal Suprem perquè dictés sentències a favor seu en la gestió de l'aigua. En declaracions a Rac 1, Colau ha considerat "estrany" que la nova sentència sigui una "esmena a la totalitat" a la que va emetre inicialment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).En aquest sentit, ha afegit que hi ha "detalls que criden l'atenció". "La causa ha canviat tres cops de sala fins arribar, oh casualitat, a la sala que va dir que la sentència de les hipoteques no es podia aplicar. No és normal", ha posat d'exemple, i ha assegurat també que Agbar té un conveni amb el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) per fer formació als jutges en matèria d'aigua. L'alcaldessa ha denunciat una "espècia de feudalisme judicial" que afavoreix en general els grans poders econòmics.Colau ha assegurat que l'Ajuntament no renunciarà a la gestió pública de l'aigua. "Avui és una mica més difícil, però no ens deixarem intimidar", ha assegurat. L'alcaldessa ha recordat que Agbar es juga 1.000 MEUR de negoci amb aquesta qüestió, i ha donat a entendre que ha influït en la decisió del Suprem, tot i que no ha volgut fer cap "afirmació categòrica".Després de subratllar que el grup "ha posat milions i milions d'euros de publicitat en tots els grans grups de comunicació", l'alcaldessa ha remarcat que Agbar ha posat "un munt de querelles per fer la vida impossible a l'Ajuntament", fins i tot intentant paralitzar el reglament de participació "perquè sabia que hi havia ciutadans que volien fer una consulta sobre la gestió pública de l'aigua". "Estem assetjats per aquest tema", ha conclòs.

