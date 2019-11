Finalitza la remodelació de la Rambla del Raval i les places Salvador Seguí i Vázquez Montalbán

El regidor de Cuitat Vella, Jordi Rabassa, ha presentat la reurbanització de la Rambla del Raval i les places Vázquez Montalbán i de Salvador Seguí, amb l'objectiu de satisfer les demandes veïnals de millorar la conectivitat entre les zones del barri i reforçar els usos de vida quotidiana.En una roda de premsa aquest divendres, Jordi Rabassa ha explicat que han doblat l'espai de jocs per a infants i joves i han afegit espais d'estada a la Rambla del Raval. "Hem col·locat bancs per fer la rambla més agradable, i els hem construït de forma circular perquè hi hagi més llocs de socialització", ha subratllat.Aquestes zones d'activitat, trobada i joc infantil i juvenil també s'estenen a les dues places remodelades. Pel que fa a Salvador Seguí, el regidor ha esmentat l'anomenat "espai jugable", una zona on hi ha jocs perquè els nens "experimentin amb l'espai públic". En aquesta línia, també han tret les tanques que "aïllaven" la plaça per millorar aquesta conectivitat.Les demandes veïnals de la plaça Vázquez Montalbán venen, sobretot, per part de les persones més grans. Per solucionar les queixes sobre "un espai poc còmode" i "difícil de travessar", Rabassa ha explicat que han plantat més arbres "perquè hi hagi més espai d'ombra i així sigui més fàcil creuar la plaça i la rambla".El regidor de Ciutat Vella ha remarcat que aquesta obra no tenia la voluntat de ser "una gran obra de remodelació". El seu objectiu, en canvi, era aconseguir una "acció quirúrgica petita" per "guanyar centralitat de la Rambla del Raval".Els margallons i les vegetacions feien que aquesta zona del barri estigués "molt tancada en ella mateixa" i, amb aquesta obra, Rabassa ha assenyalat que han "guanyat transversalitat" i ara està "més oberta al barri".Pel que fa a la il·luminació, Rabassa ha mencionat que "s'ha duplicat la llum a la rambla" i, també, "s'han canviat la instal·lació de les llums".Preguntat per les demandes dels veïns sobre els actes d'incivisme i la inseguretat al barri, Rabassa ha explicat que "equips d'intervenció de l'espai públic estaran treballant per impedir els mals usos dels nous espais"."Hem incorporat més llum a la rambla, i a Salvador Seguí, per millorar la confortabilitat, però també per millorar la seguretat de la zona", ha afegit.Pel que fa a les demandes dels comerciants per saber si col·locaran llums de Nadal en aquestes dues zones de Barcelona, Rabassa ha remarcat que "hi ha novetats que es van donar a la il·luminació de Nadal" i ha assegurat que aquest any "hi haurà un reforç de llums".

