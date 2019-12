Un Iphone 11 o unes sabates Gucci, la curiosa carta al Pare Noel d'una nena de 10 anys

My 10 year old daughter must be out of her mind with this Christmas list 😒😒😒 pic.twitter.com/Qqsje79rda — @A_Johnson412 (@a_johnson412) November 13, 2019

És costum que quan s'acosta Nadal els nens i nenes comencin a fer la carta al Pare Noel. Una llista de regals que els agradaria tenir, i en la que les criatures hi escriuen tot tipus de coses. Per demanar que no quedi. Ara bé, en el cas d'aquesta nena de 10 anys, s'ho ha agafat al peu de la lletra i ha fet un llistat extens i costós dels regals que vol.Entre les peticions hi ha un iPhone 11, uns Airpods, 4.000 dòlars, unes sabates Gucci o un conill real. Quan el pare va veure la carta, la va compartir a les xarxes socials, on ràpidament s'ha fet viral.La llista ha estat molt comentada a les xarxes socials, on ha aixecat tota mena de reaccions i ja acumula més de 130.000 m’agrada.

