Les pernoctacions hoteleres a Catalunya pugen un 0,7% a l'octubre

Les pernoctacions hoteleres a Catalunya van pujar un 0,7% a l'octubre en comparació amb el mateix mes del 2018. Tot i la baixada d'un 10,3% entre els residents a l'Estat, aquest augment es deu a que les dels no residents van pujar un 4%, segons la Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). En total hi va haver 4.888.340 pernoctacions a l'octubre, 34.999 menys que en el mateix mes del 2018.​Catalunya va ser el tercer destí tant entre els residents com entre els no residents. En el primer cas, va agrupar l'11,5% de les estades en establiments hotelers i el 17,9% dels segons. Al conjunt de l'Estat, les estades en establiments hotelers van baixar un 2% respecte al mateix mes del 2018, amb més de 30,5 milions totals.Els principals destins van ser Andalusia, País Valencià i Catalunya per als residents i Illes Balears, Illes Canàries i Catalunya per als estrangers. Pel que fa a l'ocupació hotelera, es va situar en el 58,9% a Catalunya, lleugerament per sobre del 58,6% de mitjana estatal. L'ocupació més alta es va assolir a les Canàries, amb un 71,9% i la més baixa a Castella La Manxa amb un 36,8%.Segons l'origen, els viatgers procedents del Regne Unit i Alemanya van concentrar el 26,1% i el 21,6% del total de pernoctacions dels estrangers a l'Estat, tot i que mentre que el mercat britànic creix un 0,9%, l'alemany baixa un 11,8%.

