​Mor un veí dels Omellons en un accident a l'A-2, a Fraga

Un veí dels Omellons (Garrigues) de 34 anys va perdre la vida aquest dijous en un accident de trànsit a l'A-2, al terme municipal de Fraga. El sinistre va tenir lloc cap a les sis de la tarda al túnel de l'Escorpí, al quilòmetre 438,5 de l'autovia, quan per causes que es desconeixen la furgoneta en què viatjava la víctima va xocar amb un camió, que també circulava en sentit Barcelona, segons ha explicat la Guàrdia Civil.L'altre ocupant de la furgoneta, veí d'Arbeca (Garrigues), va resultat ferit greu i va ser traslladat a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, mentre el conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va obligar a tallar l'A-2 en sentit Barcelona prop de dues hores, durant les quals els vehicles es van desviar per l'antiga N-II. Diverses dotacions dels bombers, de la Guàrdia Civil i d'emergències van treballar al lloc dels fets.

