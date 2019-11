Colau veu «lògic» que hi hagi un ministre dels comuns al nou govern espanyol

Ada Colau ha estat clara: ella no serà ministra. Amb tot, l'alcaldessa de Barcelona veu "lògic" que hi hagi un ministre dels comuns en el pròxim govern fruit del pacte entre el PSOE i Podem. Així hi ha assegurat en una entrevista a RAC 1 , on ha argumentat que el més important és que aquesta coalició "es concreti" i, un cop sigui realitat, es reparteixin responsabilitats de tal manera que "hi participi tothom".La líder dels comuns ha explicat que s'està treballant en aquest sentit i que a hores d'ara estan en plenes converses, motiu pel qual ha demanat un "pèl de paciència". De fet, tot just aquest divendres arrenquen les consultes que tant el PSOE com Podem i també ERC el pròxim dilluns faran a les seves bases per fixar posicionaments.Colau no ha volgut entrar en el ball de noms sobre els possibles ministrables del seu espai, però sí que ha elogiat dues figures quan s'ha fet referència a com es podria gestionar el diàleg entre Catalunya i l'Estat a través d'una mesa de negociació. La primera, la de la candidata al Senat d'En Comú Podem, Rosa Lluch, filla de l'exministre socialista Ernest Lluch, assassinat per ETA l'any 2000. "Mai des de la rancúnia, ella ha defensat el diàleg, que només és possible des de l'empatia", ha assegurat tot subratllant que una persona com ella "podria ajudar molt" al diàleg. També ha destacat la "gran capacitat de negociació i de ser pont" de Jaume Asens.En tot cas, Colau ha insistit que la prioritat a hores d'ara és que es forgi un govern progressista procliu al diàleg i a tenir una agenda social. "Per poder fer un camí, el camí s'ha de poder començar", ha assegurat Colau. L'alcaldessa ha explicat que, per part dels comuns, seguiran defensant el referèndum i la llibertat dels presos, però que cal assumir que les línies vermelles i els vetos previs al diàleg impedeixen sovint que el diàleg comenci "S'ha d'assumir que ningú guanyarà perquè la societat és plural. Comencem a fer aquest camí per veure a on podem arribar de forma conjunta", ha afirmat, tot afegint que el seu espai ajudarà en aquest sentit. "Poden comptar amb nosaltres a Catalunya i a Espanya", ha dit.L'alcaldessa de Barcelona ha urgit a posar en marxa un govern que, per exemple, reguli ja els preus dels lloguers. Sota el seu punt de vista, caldria aturar també la tramitació del decret llei que permet intervenir internet. L'aprovació de pressupostos tant a l'ajuntament de la capital catalana com a Catalunya i a l'estat espanyol, ha assenyalat, és també clau perquè les administracions estan en "situació crítica". "No pot ser que es deixi de governar i de gestionar", ha sentenciat.De fet, el Govern i els comuns estan trobant punts d'entesa pel que fa als pressupostos de la Generalitat, motiu pel qual Colau ha elogiat la feina feta per la presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach. Tot això, ha dit, malgrat ser conscients que les eleccions catalanes seran "aviat" perquè "el Govern no governa".Sobre el desallotjament de l'acampada de la plaça Universitat, Colau ha defensat que va començar com una protesta "absolutament legítima" i que, des dels inicis, van intentar una mediació "que no ha tingut èxit". Després que els promotors de l'acampada desconvoquessin, ha explicat Colau, quedava cada vegada menys gent i tallant la Gran Via amb "tendes de campanya buides".

